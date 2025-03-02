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Якщо на кухні завалявся банан, приготуйте цей чудовий сніданок: краще, ніж звичайні оладки (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Рецепт смачних оладок з бананів та вівсянки
Рецепт смачних оладок з бананів та вівсянки. Фото Pinterest

Апетитні оладки з банановим смаком

Коли хочеться чогось смачненького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати рулет з яблуками. Тепер ділимось рецептом апетитних оладок з бананом.

Такі оладки — чудовий сніданок або солодкий перекус. Як їх готувати, розповіли у кулінарному блозі oksanashe_diet. Якщо немає вівсяного борошна, можна перемолоти у кавомолці вівсянку — на смак це не вплине. З наведеної кількості інгредієнтів виходить одна порція апетитних та ароматних оладок.

Інгредієнти:

  1. 1 банан
  2. 1 яйце
  3. 2 ст. л. вівсяного борошна
  4. ягоди, йогурт до смаку — для подачі
  5. цукор або підсолоджувач — до смаку

Спосіб приготування:

  1. В ємність, в якій буде зручно збивати блендером, вибиваємо яйце. Додаємо також банан, поламаний на невеликі шматочки.
  2. Перебиваємо банан з яйцем занурювальним блендером. До смаку підсолоджуємо суміш (це необов’язково, адже банан і так солодкий).
  3. Додаємо вівсяне борошно і замішуємо тісто на оладки. На розігріту сковороду з олією наливаємо тісто ложкою.
  4. Випікаємо з двох сторін по 1-2 хвилині. Подаємо оладки з йогуртом та свіжими чи замороженими ягодами.

Ці оладки в міру солодкі, навіть якщо ви не будете додавати цукру. Також ми розповідали, як спекти смачні ліниві хачапурі.

Теги:
#Рецепт #Ягоди #Банан #Оладки