Якщо на кухні завалявся банан, приготуйте цей чудовий сніданок: краще, ніж звичайні оладки (відео)
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Апетитні оладки з банановим смаком
Коли хочеться чогось смачненького, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як приготувати рулет з яблуками. Тепер ділимось рецептом апетитних оладок з бананом.
Такі оладки — чудовий сніданок або солодкий перекус. Як їх готувати, розповіли у кулінарному блозі oksanashe_diet. Якщо немає вівсяного борошна, можна перемолоти у кавомолці вівсянку — на смак це не вплине. З наведеної кількості інгредієнтів виходить одна порція апетитних та ароматних оладок.
Інгредієнти:
- 1 банан
- 1 яйце
- 2 ст. л. вівсяного борошна
- ягоди, йогурт до смаку — для подачі
- цукор або підсолоджувач — до смаку
Спосіб приготування:
- В ємність, в якій буде зручно збивати блендером, вибиваємо яйце. Додаємо також банан, поламаний на невеликі шматочки.
- Перебиваємо банан з яйцем занурювальним блендером. До смаку підсолоджуємо суміш (це необов’язково, адже банан і так солодкий).
- Додаємо вівсяне борошно і замішуємо тісто на оладки. На розігріту сковороду з олією наливаємо тісто ложкою.
- Випікаємо з двох сторін по 1-2 хвилині. Подаємо оладки з йогуртом та свіжими чи замороженими ягодами.
Ці оладки в міру солодкі, навіть якщо ви не будете додавати цукру. Також ми розповідали, як спекти смачні ліниві хачапурі.