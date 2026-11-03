В Украину пришла настоящая зима: где уже можно увидеть снежную сказку (фото, видео)

Горные спасатели показали, как выглядит высокогорье в начале ноября

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В украинских Карпатах установилась зимняя погода. Высокогорье покрылось снегом и инеем, вершины скрыты густым туманом. На горе Поп Иван температура опустилась до −5 градусов. Сильный ветер и плохая видимость делают походы опасными.

Об этом 3 ноября сообщили горные спасатели Прикарпатья и Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Утром на горе Поп Иван было облачно, дул восточный ветер со скоростью 7 м/с, температура воздуха составляла −5 градусов, говорят спасатели. Позже в ГСЧС уточнили: температура поднялась до −4 градусов, а скорость восточного ветра достигала 8 м/с.

Склоны горы покрыты снегом, камни и трава – инеем. Здание обсерватории едва видно из-за густого тумана. Погода уже напоминает полноценную зиму, хотя на календаре только начало ноября.

Мороз и иней в Карпатах подтверждают зимние условия в высокогорье

Мороз, ветер и плохая видимость в высокогорье делают походы опасными

Мороз и туман в высокогорье Карпат делают походы опасными

Спасатели предупредили об опасности походов в горы

В ГСЧС призвали туристов отложить походы в высокогорье, пока погода не улучшится. Мороз, ветер и ограниченная видимость затрудняют движение по маршрутам и мешают ориентироваться на местности.

Снег и туман в высокогорье показывают, насколько опасными стали походы в Карпатах

Тем, кто всё же планирует поездку в Карпаты, спасатели советуют заранее проверять прогноз именно для горной местности, трезво оценивать свои силы, брать тёплую одежду и необходимое снаряжение.

О выбранном маршруте и предполагаемом времени возвращения нужно сообщить близким.

Карпатские спасатели напоминают: погода в горах может быстро меняться. Поэтому даже привычный туристический маршрут сейчас может стать серьёзным испытанием.

Туман и мороз в высокогорье. Камера видеонаблюдения в отеле "Хата Магната" / Драгобрат

Камера видеонаблюдения в отеле "Яремина хата" / Драгобрат

Как сообщал "Телеграф", ноябрьский прогноз обещал устойчивый снежный покров только в высокогорье Карпат. На севере и северо-востоке мокрый снег ожидался 18–22 ноября – об этом шла речь в прогнозе на ноябрь. На равнинах прогнозировали дождь и мокрый снег. Условия для горной и равнинной местности различались. Эти сроки и явления – ожидаемый прогноз, а не уже зафиксированные наблюдения.