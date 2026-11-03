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В Киеве покажут "Страшный суд": о чем расскажет выставка художника Кузнецова

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Новый триптих Владимира Кузнецова переосмысливает Страшный суд через опыт современной Украины
Новый триптих Владимира Кузнецова переосмысливает Страшный суд через опыт современной Украины

В истории проекта особое место занимает тема цензуры

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С 7 ноября по 6 декабря в галерее "Хлебня" Национального заповедника "София Киевская" пройдет выставка украинского художника Владимира Кузнецова "Страшный суд". Центральная работа экспозиции – новый монументальный триптих о волонтерском труде, взаимопомощи и солидарности во время войны.

Кузнецов начал работать над триптихом в начале 2026 года. Опираясь на традиции религиозной живописи, украинской народной графики и наивного искусства, художник переосмысляет сюжет Страшного суда через опыт современной Украины.

С 2022 года художник документирует работу волонтеров, в частности тех, кто готовит еду для украинских военных. Собранные материалы он переносит в свои живописные произведения. Некоторые образы повторяются в разных работах и каждый раз обретают новые формы.

Сцену приготовления еды Кузнецов также включит в настенную роспись для персональной выставки "Гречка с мясом". Она откроется 4 декабря в галерее "Арсенал" в польском Белостоке.

"Во время войны "судить" своих – это вызов. Люди, которые раньше были по разные стороны баррикад, сегодня оказались плечом к плечу перед общей угрозой. Для меня эта работа – о волонтерах, их труде, взаимопомощи и солидарности", – говорит Владимир Кузнецов.

В истории проекта особое место занимает тема цензуры. В 2013 году руководство киевского "Мистецького арсенала" распорядилось закрасить черной краской незавершенную роспись Кузнецова "Колиивщина: Страшный суд". Это решение вызвало протесты в художественном сообществе.

Своя история цензуры "Страшного суда" есть и у Софии Киевской. В 1774 году митрополит Гавриил Кременецкий приказал изменить изображение ада на хорах собора: стереть фигуры людей в коронах и другой одежде, заменив их изображениями огня, темноты и обнаженных людей.

В новом триптихе рай становится образом возможного будущего. На картине девушка берет книгу со стеллажа, который уходит вверх за пределы полотна.

Владимир Кузнецов – украинский художник, соучредитель группы Р.Е.П. (2004) и ряда художественных инициатив. В своих работах он исследует повседневные практики, коллективную память и присутствие архаики в современности.

Где и когда пройдет выставка

Экспозиция будет открыта с 7 ноября по 6 декабря в галерее "Хлебня" Национального заповедника "София Киевская" по адресу: Киев, улица Владимирская, 24.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

Открытие пройдет 6 ноября с 17:00 до 20:30. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

6 ноября до 18:00 посетители смогут войти через центральный вход заповедника, после 18:00 – через служебный вход со стороны улицы Владимирской.

Ознакомиться с сайтом художника можно здесь.

Теги:
#Выставка #Художник #Владимир Кузнецов #Страшный суд