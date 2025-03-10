В этих стенах кипела торговля и шла переписка: как раньше выглядел Дом недвижимости в Харькове

За много лет здание сменило несколько ролей

У Харькова богатое архитектурное наследие. На улицах города сохранилось множество старинных зданий, переживших реконструкции, смену владельцев и назначений. Одним из таких знаковых строений является доходный дом Пиотровского, известный сегодня как Дом недвижимости. За свою более чем вековую историю здание прошло путь от коммерческого доходного дома до административного учреждения, меняя свой облик, но сохраняя значимость для города.

Когда и как появилось здание

На пересечении улицы Университетской и Павловской (ранее Торговой) площади в 1911 году началось возведение четырехэтажного доходного дома. Заказчиком проекта выступил купец Адам Игнатьевич Пиотровский, а архитектором – Борис Николаевич Корниенко. Здание, выполненное в стиле украинского барокко, было предназначено для сдачи в аренду, что было обусловлено его расположением в оживленной торговой зоне. Окруженный лавками, магазинами и торговыми рядами, доходный дом быстро стал частью экономической жизни города. Уже в 1912 году он был полностью достроен и введен в эксплуатацию.

Павловская (Торговая) площадь, Доходный дом Пиотровского справа, 1914 год

Что располагалось в этом здании

После революции 1917 года доходный дом перестал быть частной собственностью и был переоборудован под Дом колхозника (Центральный селянский дом). В этом здании размещались гостиничные номера, столовая и общественные помещения. В 1920-х годах здесь же начала работать редакция газеты "Селянская правда".

В этот период здание приобрело важный художественный элемент – бюст Тараса Шевченко. Установленный в арочной нише центрального фасада среди лавровых гирлянд, этот бюст стал знаковым украшением. Имя скульптора осталось неизвестным, но сам бюст сохранился, хотя за почти столетие он утратил детализацию из-за слоев штукатурки.

Центральный селянский дом

В послевоенные годы здание было передано под нужды центрального почтамта. Этот статус оно сохраняло вплоть до 1991 года, когда после обретения Украиной независимости почтамт был перенесен на Привокзальную площадь. В советский период доходный дом значительно изменился: были утрачены балконы с коваными решетками, декоративные элементы фасада и часть лепнины. Однако бюст Тараса Шевченко оставался неизменным символом здания.

Сергиевская площадь. Вид на Дом Павлова и Доходный дом Пиотровского. Фото времен оккупации Харькова

В 1992 году здание бывшего Дома колхозника передали Харьковскому бюро технической инвентаризации (БТИ), а часть первого этажа была отдана под коммерческие нужды. В таком виде строение существовало почти три десятилетия, пока в 2020 году не началась его масштабная реконструкция.

Бюст Шевченко на Доме недвижимости. Фото: 057.ua

Реконструкция, проведенная под руководством архитектора Владимира Новгородова, вернула зданию его исторический облик. Были восстановлены утраченные балконы, лепной декор и оригинальная цветовая гамма. После завершения работ в обновленном здании разместился Дом недвижимости.

Дом недвижимости после реконструкции

К сожалению, недавняя история здания также связана с трагическими событиями. В ночь на 27 августа 2022 года в результате российского ракетного удара здание получило повреждения. Были выбиты окна, осколки снаряда повредили фасад, разрушив часть восстановленных декоративных элементов.