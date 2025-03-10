В Украину идет резкое похолодание. Жителям какой области не стоит прятать куртки

Температура в регионе в течение недели не будет стабильной

Весна пришла в Украину с практической летней погодой – почти вся территория Украины окутана ясной погодой, теплой температурой и умеренным ветром. Однако такие показатели не задержатся надолго, по крайней мере, в один из украинских регионов пожалует осенняя погода.

Об этом свидетельствуют данные сайта Ventusky. Отмечается, что в течение всей недели во Львовской области будет дождь, а в воскресенье, 16 марта, температура может опуститься до -5 градусов ночью.

Во вторник, 11 марта, температура воздуха будет колебаться от 16 до 17 градусов тепла. Ближе к вечеру он опустится до 10…11 градусов. Осадки в области начнутся ночью – ориентировочно выпадет до 0,5 – 0,3 мм осадков.

В среду, 12 марта, днем температура вернется к показателям прошедших суток, вечером будет держаться на уровне 11 – 12 градусов тепла. Небольшие осадки будут фиксироваться вблизи Дрогобыча.

В четверг, 13 марта, температура днем станет ниже – 13…11 градусов тепла, а вечером столбики термометров опустятся до 9 градусов Цельсия. Вместе с тем почти по всей территории области пройдут дожди, особенно интенсивные в самом Львове. Днем синоптики прогнозируют незначительные грозы.

В пятницу, 14 марта, температура будет днем колебаться между 15…16 градусами тепла, а вечером будет ожидать похолодание до 8…9 градусов. Дождь будет в промежутке с 14:00 до 20:00, прогнозируется до 0,9 мм осадков.

В субботу, 15 марта, температура воздуха днем значительно снизится – жителей региона будут ждать 5…6 градусов тепла. Ночью вернется мороз: зафиксируют от -1 до 1 градуса по Цельсию. Окутают регион и осадки – в Самборе обещают 4 мм, во Львове – от 5 до 8, а в Шептицком (Краснограде) 12 мм. Возможны и грозы.

В воскресенье, 16 марта, температура днем будет колебаться от 3 до 4 градусов тепла, а ночью опустится до -1...5 градусов мороза. Осадков в этот день не прогнозируется.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, что на этой неделе планету накрыл сильный геомагнитный шторм.