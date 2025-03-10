В Україну йде різке похолодання. Жителям якої області не варто ховати куртки

Температура в регіоні протягом тижня не буде стабільною

Весна прийшла до України з практичною літньою погодою – майже вся територія України окутана ясною погодою, теплою температурою та помірним вітром. Проте, такі показники не затримаються надовго, принаймні до одного з українських регіонів навідається осіння погода.

Про це свідчать дані сайту Ventusky. Зазначається, що протягом всього тижня у Львівській області дощитиме, а у неділю, 16 березня, температура може опуститися до -5 градусів вночі.

У вівторок, 11 березня, температура повітря коливатиметься від 16 до 17 градусів тепла. Ближче до вечора вона опуститься до 10…11 градусів. Опади в області почнуться вночі – орієнтовно випаде до 0,5 – 0,3 мм осадів.

У середу, 12 березня, вдень температура повернеться до показників минулої доби, ввечері триматиметься на рівні 11 – 12 градусів тепла. Незначні опади фіксуватимуться поблизу Дрогобича.

У четвер, 13 березня, температура вдень стане нижчою – 13…11 градусів тепла, а ввечері стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів за Цельсієм. Разом з тим, майже по всій території області пройдуть дощі, особливо інтенсивні у самому Львові. Вдень синоптики також прогнозують незначні грози.

У п’ятницю, 14 березня, температура вдень коливатиметься між 15…16 градусами тепла, а ввечері чекатиме похолодання до 8…9 градусів. Дощитиме в проміжку з 14:00 до 20:00, прогнозується до 0,9 мм опадів.

У суботу, 15 березня, температура повітря вдень значно знизиться – мешканців регіону чекатимуть 5…6 градусів тепла. Вночі повернеться мороз: фіксуватимуть від -1 до 1 градусів за Цельсієм. Окутають регіон і опади – у Самборі обіцяють 4 мм, у Львові – від 5 до 8, а у Шептицькому (Червонограді) 12 мм. Можливі й грози.

У неділю, 16 березня, температура вдень коливатиметься від 3 до 4 градусів тепла, а вночі опуститься до -1..-5 градусів морозу. Опадів на цей день не прогнозується.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що цього тижня планету накрив сильний геомагнітний шторм.