Котам и детям вход запрещен. Во Львове сдают жилье с ужасным ремонтом и странными прихотями

Владелец настаивает на том, чтобы аренда была долговременной

Снять квартиру во Львове задача не из легких. Однако есть вариант ветхого жилья без современного ремонта, но владелец высказал запреты.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи, где часто можно снять квартиру. Жилье расположено в ближнем центре Львова на ул. Замарстыновской в Шевченковском районе.

Владелец объявления пишет, что дом находится недалеко от района, где расположен дом культуры им. Гната Хоткевича. Сдают однокомнатную квартиру на третьем этаже с общей площадью 25 квадратных метров. Окна жилья выходят на Высокий Замок и старинную Пятницкую церковь. Преимуществом станет то, что до Оперного театра идти 10 минут пешком.

Площадь жилой комнаты почти 15 квадратных метров. Площадь кухни составляет 5, 5 квадратных метров, санузел совмещенный. Относительно условий, то владелец указал, что есть мебель, телефон, холодильник, вода, интернет.

Несмотря на то, что владелец уверяет, что квартира светлая и уютная, с фотографий, которые он опубликовал, этого не скажешь. Жилье имеет старую потрепанную мебель, неопрятную кухню и ободранные обои. Стоимость такой квартиры — 4300 грн без учета коммунальных услуг.

"Предоплата за 2 месяца (первый и последний), для порядочных, платежеспособных арендодателей (желательно 1-3 студентам или семейной пары, лучше без детей)", — говорится в тексте объявления.

Владелец категорически запрещает проживание с животными, особенно котами. А также настаивает на том, чтобы аренда была долговременной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве сдают жилье за необычную плату, деньги не понадобятся.