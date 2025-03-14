Церковный праздник 14 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не остаться без денег

Почему сегодня нельзя смотреть в зеркало и колоть дрова

В эту пятницу, 14 марта, христиане восточного обряда в Украине почитают память преподобного Венедикта Нурсийского. До перехода на новоюлианский церковный календарь, по старому стилю, святого вспоминали 27 марта.

Венедикт родился в 480 году в небольшом городе Нурсия в Италии. Повзрослев, он некоторое время жил в обители апостола Петра, а затем удалился в горы на три года. Молитвы и строгий пост помогли ему устоять перед искушениями. Согласно преданию, за свою праведную жизнь он был удостоен дара чудотворения.

Со временем вокруг Венедикта собрались последователи, желавшие жить рядом с ним. Он разделил их на 12 общин, во главе каждой из которых поставил игумена. Преподобный составил устав для этих монастырей, который впоследствии стал основой для многих западных обителей.

Венедикт скончался в 543 году. Верующие молятся святому об удаче в семейных делах и исцелении от недугов.

Традиции и приметы 14 марта

В народе этот день был посвящен заботе о домашних животных. За ними тщательно ухаживали и угощали в этот день лучшим кормом. Также 14 марта наши предки проводили различные обряды и ритуалы, читали заговоры, чтобы защитить скот от дурного глаза и недугов.

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Гром — лето будет богатым на урожай.

Воробьи купаются — к приходу тепла.

Уровень реки не повышается — к жаркому лету с засухой.

Ветер появился в полдень, а к вечеру усилился — может быть буря.

Что нельзя делать 14 марта

Брать в руки острые предметы — к большому скандалу.

Долго всматриваться в зеркало — отберет силы.

Колоть дрова, пилить дерево, точить ножи — к проблемам с деньгами.

Праздники и события 14 марта

День добровольца в Украине

Международный день рек (Международный день действий против плотин)

Всемирный день сна

Международный день числа "Пи"

Международный день вопросов (International Ask a Question Day)

У кого именины 14 марта

Сегодня именины празднуют Михаил, Венедикт и Ростислав.

Напомним, что в начале весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на март 2025 года.