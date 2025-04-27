Топ-чиновники КГГА отдыхали "на шашлыках" в день траура после трагедии в Киеве - расследование

Некоторые из гостей публично высказывали слова соболезнования, а потом приехали на мероприятие к чиновнику

В пятницу, 25 апреля 2025 года, в День траура по погибшим в результате российского ракетного удара по Киеву, чиновники Киевской городской государственной администрации были замечены на закрытом праздновании дня рождения первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Об этом говорится в журналистском расследовании Информер. По данным журналистов, празднование состоялось на закрытой территории Вышгородского водоканала.

Оно началось в 15.00. Журналистка отметила, что празднование проходило в разгар рабочего дня.

Когда журналисты с букетом цветов проникли на территорию под видом гостей, Николай Поворозник, у которого день рождения был еще 10 апреля начал отрицать, что происходит празднование. Однако на столах был замечен алкоголь, в том числе дорогие напитки. Гости отрицали, что в одной из бутылок было спиртное.

Фото-скрин с видео Информер

Также на столе были разные вкусности. Журналистка заметила и дорогую испанскую воду.

Сам Поворозник, как и его гости, были крайне удивлены тем, что на празднование пришла журналистка и начала ставить вопрос относительно данного мероприятия. В ответ на слова о том, что мэр города Виталий Кличко объявил день траура, Поворозник не проронил ни слова.

Расследовательница также спросила Поворозника, планирует ли он извиниться за это перед киевлянами. На что он ответил следующее: "Извиниться за то, что мы ужинаем?".

Также в видео говорилось, что руководство КГГА, которое публично выражало соболезнования семьям погибших во время ракетных обстрелов и публиковало сообщения о единстве и поддержке, участвовало в праздновании, когда украинцы склонили головы в день траура. Кто был из гостей?

Николай Поворозник — "виновник праздника"

Первый заместитель председателя КГГА, в чью честь якобы устроили празднование. В 2020 году вокруг Поворозника развернулся скандал, связанный с подозрением во взяточничестве, хотя он тогда проходил по делу только как свидетель. В ноябре 2024 года к нему приходили с постановлением суда на обыск. Поворозник тогда публично отреагировал, написав, что "движется правильным путем".

Николай Поворозник

Дмитрий Загуменный

Руководитель аппарата КГГА с 2018 года, отвечает за организацию работы всей системы управления города. Против него ведется следствие по делу о липовых командировках депутатов Киевсовета и подозрение в избежании мобилизации. В социальных сетях публикует материалы о помощи фронту, в частности о восстановлении техники для ВСУ, однако якобы был замечен за банкетным столом в день траура.

Дмитрий Загуменный

Вячеслав Непоп

Заместитель председателя КГГА с 2018 года, депутат Киевсовета четырех созывов, полный кавалер ордена "За заслуги", почетный и заслуженный строитель Украины. За 2024 год задекларировал почти 1,5 млн грн зарплаты и получил дополнительно более 190 000 грн материальной помощи от КГГА. Увидев журналистов с цветами, первым "магически исчез из поля зрения".

Вячеслав Непоп

Дмитрий Науменко

Директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА с 2017 года, отвечает за работу коммунальных предприятий столицы. В 2023 году Киевская прокуратура сообщила ему о подозрении в растрате почти 1 млн грн на фиктивном ремонте тротуаров. Суд назначал чиновнику круглосуточный домашний арест. На территорию водоканала, где происходило празднование, заехал на служебном автомобиле.

Дмитрий Науменко

Владимир Репик

Директор департамента финансов КГГА с 2012 года, отвечает за распределение бюджетных средств столицы. Во время пребывания на закрытой вечеринке журналисты зафиксировали, что он якобы едва держался за стол, журналистка отметила, что он выглядел пьяным и в конце концов просто исчез, чтобы избежать общения" с представителями прессы. Публично позиционирует себя как строгий и ответственный чиновник.

Владимир Репик

Анна Старостенко

Заместитель председателя КГГА с 2014 года, один из самых публичных голосов администрации. В день траура публиковала в социальных сетях сторис с почитанием памяти жертв, выражала соболезнования и говорила о единстве, боли города и поддержке ВСУ. Однако в тот же день в 15:16 ее служебный автомобиль Toyota Camry заехал на территорию водоканала, где продолжалось празднование. Никакого публичного комментария относительно своего участия в вечеринке не предоставила.

Анна Старостенко

Оксана Зиновьева

Пресс-секретарь Виталия Кличко, в 2012 году была кандидатом в депутаты Верховной Рады от партии "УДАР". На территорию водоканала прибыла на синем Lexus в 15:59. Автомобиль выехал в 16:03 и вернулся в 18:35, вероятно, за рулем был водитель, который забрал Зиновьеву после появления журналистов.

Оксана Зиновьева

Владислав Андронов

С 2022 года занимал должность заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. 24 апреля был назначен на должность заместителя председателя КГГА по земельным вопросам. Согласно аналитике движения "Честно", поддерживал незаконное выделение земли и 11 раз голосовал за так называемые "туалетные схемы".

Владислав Андронов

Петр Пантелеев

Заместитель председателя КГГА с 2014 года. В 2022 году ему вручили подозрение по делу частного предприятия "Радикал", которое ранее было в государственной собственности. Пантелеев был ликвидатором этого завода, и ему инкриминировали нарушения в ликвидации последствий экологического загрязнения территории. Завод "Радикал" печально известен из-за большого содержания ядовитой ртути на территории производства. На празднование прибыл на Audi Q7 серого цвета, зарегистрированном на его жену Ольгу.

Алексей Комаров

Начальник управления аналитического обеспечения мэра. Его служебный автомобиль также был зафиксирован на территории водоканала в день траура.

Марина Хонда

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Недавно СБУ объявило ей подозрение из-за возможного присвоения 60 млн грн, которые были выделены на помощь тяжелобольным.

Валентин Мондриевский

Заместитель председателя КГГА с 2018 года, отвечает за образование, культуру и социальную сферу столицы. Неофициально контролирует Подольский район, где ранее занимал должность главы. Его имя фигурирует в многочисленных расследованиях как возможного организатора коррупционных схем в подчиненных департаментах. В день траура публиковал в социальных сетях соболезнования семьям погибших и писал о разрушенных детсадах и школах, пострадавших в результате удара 24 апреля, выражал обеспокоенность по поводу "целенаправленного террора" против гражданских и детей. Однако уже на следующий день был замечен за праздничным столом на закрытой вечеринке.

Ранее "Телеграф" писал, что пасхальная корзина чиновника в Кривом Роге возмутила украинцев.