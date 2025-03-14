Чашку из СССР продают более чем за 4 тысячи гривен: что в ней особенного (фото)

Чашка сохранилась в отличном состоянии

На онлайн-аукционе появился уникальный лот – фарфоровая чашка, изготовленная специально к VIII чемпионату мира по пилотажу 1976 года в Киеве. Изделие создано на Киевском экспериментальном керамично-художественном заводе и является настоящим раритетом.

Об этом сообщает продавец на платформе Violity. Он отмечает, что чашка имеет минимальные следы времени, но сохранилась в отличном состоянии.

Чемпионат, в честь которого выпущена чашка, стал единственным подобным турниром, проводимым в СССР.

Он проходил на аэродроме "Чайка" в Киеве, а среди участников была Светлана Савицкая – будущая космонавтка, первая женщина, совершившая выход в открытый космос.

Чашка выполнена из фарфора с использованием позолоты и художественного декольте. Ее высота – 9,4 см, диаметр верхушки – 10,7 см. Маркировка КЭКХЗ подтверждает подлинность изделия.

Начальная стоимость на аукционе – 4150 грн, а "купить сейчас" можно за 4151 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине на продажу выставили оригинальный советский электросчетчик. Стоимость счетчика составляет до аукциона 420 грн., а после 400 грн. По словам продавца, прибор остается рабочим.