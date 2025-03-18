Праздник 18 марта: что нельзя делать, чтобы не попасть в беду

В этот день не надо брать в долг деньги

Во вторник, 18 марта, верующие вспоминают архиепископа Иерусалимского, святого Кирилла. До введения новолианского календаря святого чествовали 31 марта.

Кирилл проживал в IV веке и в 18 лет решил стать монахом. Вскоре святого избрали главой Иерусалимской кафедры. Кирилл проявил себя благородно во время голода в городе. Он раздал все имущество и хлеб нуждающимся.

Кирилл боролся с теми, кто отрицал единство Бога-Отца и Бога-Сына. За это мужчину не любили епископы и даже выгнали из Иерусалима. Также власти отправляли его в ссылку. После этого святой еще некоторое время распространял веру во Христа, а затем умер.

Традиции и приметы 18 марта

В этот день верующие просят святого Кирилла покровительства по делам и выздоровления от болезней. Наши предки также верили, что с этого дня лучше начинать лечение от недуга. Считалось, что тогда высокие шансы быстро поправиться.

Тепло в этот день — так будет всю весну.

Падает дождь или снег – тепла не ждите в ближайшее время.

Прилетели жаворонки — к хорошей погоде.

Что нельзя делать 18 марта

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу.

Нельзя устраивать праздники и веселья.

Не стоит одалживать и брать взаймы деньги. Есть риск обеднеть.

Стречь волосы и ногти в этот день также нежелательно. Это может привлечь проблемы в жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя есть в Великий пост. Сделали для вас календарь питания.