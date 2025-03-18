Бывший нардеп и боец ВСУ о том, как справиться с проблемами, с которыми сталкиваются украинские пехотинцы на фронте:

КРИЗИС ПЕХОТЫ. ПРОГРАММА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Проблема пехоты ключевая, из-за нее мы теряем позиции, из-за нее у нас такая катастрофа с мобилизацией и поэтому у нас такой большой показатель СЗЧ и дезертирства.

Эта проблема возникла из-за стремительного развития технологий в российско-украинской войне. Средства поражения колоссально превзошли по своим возможностям средства защиты. Если раньше окоп или обычный блиндаж спасал более или менее от минометных или артиллерийских обстрелов, если броня бронетехники защищала и позволяла проводить маневры вроде ротации или подскока для штурма, то с массовым применением дронов это все потеряло свое прошлое значение.

Если раньше война была противостоянием ударных средств и средств защиты, то сейчас это чистая гонка в уничтожении — кто кого быстрее убивает. И, конечно, первым под удар попадает именно личный состав на передовой, именно поэтому у нас есть кризис пехоты. Она уменьшилась в количестве и идти туда в качестве пополнения никто не желает, из-за слишком больших шансов на ранение или смерть.

Надо признать: сейчас постоянно воевать пехотинцем практически невозможно.

Командиры и особенно высшее командование все еще не в полной мере овладело пониманием этих реалий — что окоп не защищает, что у солдата нет шанса спастись от fpv дрона на открытой местности, что на позиции приходится неделями сидеть без движения, без отопления, чтобы не быть замеченными.

Значительная часть командиров вообще не имеет опыта окопной войны. А те, кто имеют, на самом деле не могут его экстраполировать на нынешние реалии войны дронов, которая гораздо жестче к пехоте, чем предыдущая артиллерийская. Сама система оценки правильности или наоборот ложности действий командиров в той или иной ситуации все еще нередко базируется на старых лекалах.

Для россиян проблема пехоты менее острая из-за того, что они могут себе позволить свою пехоту просто уничтожать, поскольку это соответствует их традициям.

Именно эта асимметрия в отношении судьбы личного состава пехотных подразделений и является главной причиной, которая определяет нынешнее течение войны. Другие факторы, вроде соотношения в имеющихся артиллерийских боеприпасах, качества и количества дронов являются вторичными, если говорить именно о борьбе за позиции на земле.

Как нам улучшить судьбу пехоты в этой войне?

Этот вопрос имеет набор ответов. Это и изменение подходов к организации боевых действий и концентрация ресурсов государства и общества на технологических рывках.

Можно с гордостью сказать, что у Украины есть примеры такой организации боевой работы, когда специализированные подразделения не подпускают к собственной пехоте пехоту врага, и таким образом делают невозможным вообще между ними огневой контакт. Они уничтожают бронетехнику противника, добивают его пехотинцев и поэтому даже некому штурмовать наши позиции.

Такие подразделения сегодня являются скорее исключениями, чем повсеместным элементом фронтовых частей. Сейчас их интенсивно масштабируют. Одним из направлений масштабирования таких частей могло быть их сращение именно с пехотными ротами.

Но даже при масштабировании таких эффективных подразделений на всю линию фронта проблему пехоты это полностью не решит. Необходимо оградить статические позиции от систематических ударов противника, особенно от ударов дронов.

Командиры должны ясно понимать новые правила выбора позиций. Сейчас укрепления с пехотинцами могут продолжаться только там, где есть защита от fpv и бомберов, и где логистика так же относительно защищена от дронов. Речь идет о естественной защите типа зеленых насаждений, о вариантах маскировки, а также об обустройстве средствами радиоэлектронной борьбы.

Вообще, линия фронта должна иметь сплошную защиту радиоэлектронного пространства с системами подавления каналов управления и видео. Такие системы есть у противника, в частности, Штора.

Любое подразделение, не имеющее такой системы на всю ширину своего участка фронта, следует считать небоеготовым. Можно не иметь бронетехники, но средства, перебивающие управление враждебными фпв, глушащие их видео и препятствующие работе цифровых каналов управления крыльев и мавиков, должны быть.

Новыми правилами должно стать обязательная защита путей обеспечения антидроновыми сетями, позиций — системами контроля электромагнитного пространства, видеонаблюдения и т.д.

Какие технологии нам следует развивать в первую очередь, чтобы защитить нашу пехоту?

Системы детекции дронов. Это могут быть активные и пассивные радары, а также приемники, которые по математическим алгоритмам определяют траекторию полета вражеского дрона. Как минимум, это уже будет давать пехоте представление о степени и характере опасности с воздуха.

Системы уничтожения дронов. Мы уже успешно научились уничтожать вражеские крылья, в основном над своей территорией. Необходимо этот опыт масштабировать в виде сплошной виртуальной стены по всему фронту. И второе – это перейти к уничтожению разведывательных коптеров противника, в том числе и над его позициями. Если не будут летать ни крылья, ни коптерные разведчики противника, то он станет слеп, и работа его ударных дронов значительно потеряет в эффективности.

Следует реалистично подходить к усилиям по развитию наземных роботизированных комплексов. Не стоит увлекаться боевыми системами, которые будут стрелять вместо солдат. Это будет не так стремительно, как нам хотелось. В то же время огромная потребность в логистических дронах, которые бы обеспечивали эвакуацию раненых, доставку боеприпасов, пищи и так далее. Такие НРК могут прекрасно выполнять свои функции, и при этом они достаточно просты в изготовлении. Так же перспективны инвестиции в массовые наземные системы для минирования. Еще раз подчеркну: во всех случаях здесь важна дешевизна и массовость, а не показуха

Но этого недостаточно. Надо принять непростые политические шаги.

Украине придется принять трудные решения по распределению тяжести дежурства на пехотных позициях на другие категории военнослужащих. Такая практика уже существует в некоторых украинских бригадах. Личный состав, не задействованный непосредственно в боевой работе, как правило, вполне способен выполнять функцию периодического дежурства на укреплениях, наблюдательных пунктах и т.п.

Ротация — это тот принцип, который позволяет отойти от печальной перспективы "из пехоты только три выхода — 200, 300 или СЗЧ".

Чередование: в качестве пехоты следует завлекать подразделения государственной милиции. У полиции уже есть неплохая огневая подготовка и при минимальных усилиях, как показывает практика, может так же эффективно воевать, как пехота в лучших бригадах ВСУ или Нацгвардии. Несколько недель такой боевой работы в год не повлияют на эффективность работы нацпола как институции, но при этом поднимут ее авторитет в обществе и улучшат моральный климат.

Большинство мер, указанных выше, можно применять либо мгновенно, либо в течение нескольких месяцев. Это радикально изменит ситуацию с пехотой в украинской армии и все настроение в обществе.

Источник: Facebook Игоря Луценко