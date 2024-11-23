"Новый Апокалипсис": как Москва устроила Голодомор в Украине и как врала всему миру

В XX веке Украина пережила три голодомора. Жервами советского террора голодом стали 10 миллионов украинцев

Сегодня, 23 ноября, в четвертую субботу ноября, традиционно отмечается День памяти жертв Голодоморов в Украине – 1921—1922, 1932—1933 и 1946—1947 годов. В этот день проходят в храмах поминальные богослужения, а также траурные церемонии в городах и селах. В столичном Мемориальном комплексе памяти жертв Голодомора в Украине и на Михайловской площади в Киеве у памятного знака пройдут официальные церемонии с участием руководителей государства. В 16:00 в Украине объявляется общенациональная минута молчания. Все желающие несут свечи к памятникам жертвам голодоморов. Многие украинцы устанавливают свечи в своем окне…

Уничтожение украинского селянства как национального бастиона

XX век стал самой трагической вехой истории Украины. Первая и Вторая мировая войны унесли жизни многих миллионов наших земляков. Только с 1941 по 1945 годы во время советско-германской войны погибло до девяти миллионов жителей Украины. Также миллионы украинцев стали жертвами тоталитарного коммунистического режима во время серии "чисток" в Советском Союзе. Три голодомора в Украине катком прошли в первую очередь по украинскому селу.

Голодомор 1932—1933 годов по своему масштабу, цинизму власти и жестокости в истории человечества не имеет аналогов. Это был настоящий террор голодом, который привел к невосполнимым потерям народонаселения (по разным данным, от 5,5 до 7 миллионов жизней наших соотечественников). Он посеял в душах людей буквально на физиологическом уровне чувство страха и отчаяния. Британский писатель, историк и дипломат Роберт Конквест в своей эпохальной книге "Жатва скорби" писал: "Голод запланировала Москва для уничтожения украинского селянства как национального бастиона. Украинских селян уничтожили не потому, что они были селянами, а потому, что они были украинцами-селянами".

…Наибольшей проблемой для сталинской власти к началу 1930-х годов было сопротивление насильственной коллективизации на селе. И именно в Украине и на Кубани, где украинцы составляли более 70% населения, это сопротивление было самым массовым. Большевики хорошо помнили о борьбе украинцев во время национально-освободительной революции 1917—1921 годов. Именно украинские селяне стали главным ресурсом антибольшевистских восстаний в первые годы после поражения Национальной революции.

В конце 1920-х годов, в самый разгар коллективизации, Кремль начал экспорт дешевого хлеба. Конечно, Советский Союз мог составить конкуренцию таким странам, как Канада, США и Аргентина. Не забывайте, что Украина и Кубань были главными житницами всего СССР. За 1932—1933 годы, в самый пик Голодомора, с территории советской Украины экспортировано (в основном через порты на юге страны — в УССР и в Крыму): пшеницы — 1370 тыс. тонн, ржи – 562 тыс. тонн, ячменя — 987 тыс. тонн, кукурузы — 438 тыс. тонн.

Крупнейший в Европе элеватор для отправки зерна на экспорт в Николаеве, построенный на территории морского торгового порта в 1930 году

11 августа 1932 года в письме Лазарю Кагановичу Иосиф Сталин писал: "Самое главное сейчас Украина… если не возьмемся сейчас за Украину, Украину можем потерять". Для "исправления ситуации" в УССР направляются эмиссары из Москвы, и среди них Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и Всеволод Балицкий.

Кремлевские архитекторы Голодомора 1932-1933 годов в Украине: Иосиф Сталин (справа) и Лазарь Каганович. Художник Меер Аксельрод

К тому времени уже состоялась зачистка в сфере культуры и науки, была прекращена "украинизация", которая действительно должна была стать для власти прелюдией будущих репрессий. Украиной в конце 1920-х – начале 1930-х годов прокатилась целая серия судебных процессов.

19 апреля 1930 года в оперном театре в Харькове Верховный суд УССР вынес приговор по сфальсифицированному делу вымышленного "Союза освобождения Украины" (приговорены к расстрелу 15 человек, отправлены в концлагеря 192, высланы за пределы УССР 87 человек). Так проходила целенаправленная борьба с украинской интеллигенцией и церковными деятелями. Большевики ломали хребет нации.

6 декабря 1932 года СНК УССР и ЦК КП(б)У приняли постановление "О занесении на "черную доску" сел, злостно саботирующих хлебозаготовки". Этот преступный документ подписали соответственно руководители республики Влас Чубарь и Станислав Косиор по настоянию Кремля. Постановление касалось пока что нескольких сел в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.

Постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У о занесении ряда сел на «черные доски»

Через несколько недель список расширили, и он уже охватывал 82 района во всех областях республики. Эти районы стали фактически резервациями под контролем воинских частей и карательных органов. Были "наказаны" 735 сел, хуторов, колхозов, совхозов и даже районов! Селянам прекращали поставку каких-либо товаров, изымали имеющиеся товары и продукты; запрещалась торговля как единоличников, так и колхозников.

Еще 15 ноября 1932 года было принято постановление ЦК ВКП(б) "О паспортной системе и разгрузке городов от лишних элементов". В конце года, 27 декабря 1932-го, было принято совместное постановление ЦИК и Совнаркома СССР об окончательном внедрении паспортной системы. Она практически отсекала сельское население от города: паспорта получали только горожане. Селянам запрещалось менять место жительства.

Вооруженный комсомолец охраняет амбар с зерном посевного и страхового фондов сельхозартели имени Григория Петровского. Село Ольшаны современного Дергачевского района Харьковской области

Украина и Кубань (где, напомним, до 70% населения составляли украинцы) были окружены по периметру границ частями внутренних войск — заградительными отрядами. Чекисты и военные проверяли багаж во всех поездах, конфисковывая продовольствие, которое закупали украинские селяни в областях России и Белоруссии.

Жертвы голодомора в Харькове. Фото австрийского инженера Александра Винербергера, 1933 год

"Они превратили самую плодородную в мире землю в мертвую пустыню"

О голоде-геноциде на территории советской Украины, который развернули большевистские власти, хорошо знали в США. Украинская диаспора протестовала, проводила многочисленные митинги, направляла петиции, выступая против курса администрации тогдашнего президента Франклина Делано Рузвельта (ФДР) на сближение с СССР. Однако в ноябре 1933 года, практически сразу после трагедии, произошло дипломатическое признание Соединенными Штатами Советского Союза.

Нападение коммунистов на многотысячную манифестацию украинцев против организованного советской Россией голодомора в подсоветской Украине. Чикаго, США, 17 декабря 1932 года

Однако даже в западной прессе были одиночные голоса, которые буквально кричали о катастрофической ситуации на украинских этнических землях – в Украине, на Северном Кавказе и части Поволжья. Британский журналист, корреспондент газеты "Манчестер Гардиан" в Москве Малькольм Маггеридж неоднократно посещал Украину ("они превратили самую плодородную в мире землю в мертвую пустыню") именно во время апогея Голодомора 1932—1933 годов. Он писал о "стране, где замерла улыбка, заморенная голодом, где разрушено сельское хозяйство, где поля заросли сорняками. А вы, цвет интеллигенции, авторы книг, редакторы журналов, проезжаете Украину и возвращаетесь домой с золотыми сказками об успешных коллективных хозяйствах и о счастливом, радостном, хорошо откормленном и классово сознательном селянстве".

Так, известный писатель и интеллектуал Бернард Шоу по возвращении из Москвы в 1933 году писал: "никакого голода там нет", потому что ему понравился обед, заботливо подготовленный работниками ОГПУ. Немецкий писатель Лион Фейхтвангер называл голод в Украине "нацистской пропагандой".

Из-за своих правдивых репортажей Маггеридж конфликтовал как с руководством газеты, так и с известным журналистом Уолтером Дюранти, главой бюро "Нью-Йорк таймс", который постоянно цинично, зная ситуацию, отрицал голод в Украине и на Северном Кавказе. Дюранти даже получил в 1932 году престижную Пулитцеровскую премию в журналистике с кощунственной формулировкой: "за глубину, беспристрастность, благоразумие и исключительную ясность своих репортажей из Советского Союза" ! И все попытки современных украинских журналистов добиться лишения его этого высокого звания встретили в США стену снобизма и отстранение от уже давно доказанных фактов преступлений кремлевского режима.

Судьба еще одного журналиста – валлийца Гарета Джонса, также ставшего свидетелем голода в Украине, была немилосердна к нему. Он при так и не выясненных обстоятельствах погиб в августе 1937 года в северо-восточном Китае, оккупированном японцами; исследователи склоняются к тому, что он был убит после детально организованной операции советских спецслужб.

Гаррет Джонс в Кембридже. Фото до 1929 года

Комиссия конгресса США по Голоду в Украине, созданная 13 декабря 1985 года, работала почти два с половиной года и 22 апреля 1988 года представила Конгрессу доклад по результатам работы. Возглавил персонал Комиссии и делал всю "черновую" работу выдающийся американо-украинский историк Джеймс Мейс (1952—2004), дотошный исследователь Голодомора 1932—1933 годов, последние годы жизни работавший в Украине. Именно он предложил зажигать в знак памяти жертв Голодоморов Свечу памяти. В докладе Конгресса администрация президента США Франклина Делано Рузвельта была названа соучастником преступления сталинской власти: "В значительной степени по политическим причинам, связанным с решением ФДР установить и поддерживать хорошие отношения с СССР, администрация Рузвельта участвовала, хотя и не непосредственно, в вероятно наиболее успешном в истории отрицании геноцида".

Классик мирового кинематографа Александр Довженко 22 сентября 1945 года в "Щоденнику", сразу после завершения Второй мировой войны писал: "Коли подумаю, що стало­ся і що робиться, скільки страждань, кривди, смерті, жорстокості нелюдської, неземної, пекельних мук, нечуваної люті, катувань, неправди, прихованих скорбот, лжі, заслань і розстрілів. Скільки нелюбові до народу і боязні його невсипущого духу! Боже мій… Скільки розбитих духовно і фізично сердець. П’ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців. Я не знаю нічого страшнішого у світі". Он назвал Голодомор 1932—1933 годов в Украине "новым Апокалипсисом, новым Дантовым адом".

Это был вердикт человеконенавистнической коммунистической власти… И голос совести художника.