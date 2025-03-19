Забытые поделки из СССР: хендмейд детей в школах
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Эти школьные поделки стали символом советских будней
В школах Советского Союза уроки трудового обучения были обязательными, а поделки дети создавали из доступных материалов. Наиболее распространены были металл, бумага, подручные средства и т.д.
В этом материале "Телеграф" собрал ТОП изделий.
В 1980-90 годах большинство украинцев не знали о различных видах рукоделия. В то время больше всего ценилась ручная работа, которую в дальнейшем тщательно хранили.
"Гадалка" — школьная игра, которая предусматривала будущее
Простая, но увлекательная игра приобрела особую популярность в советских школах. Девушки и парни "гадали" на бумажной коробке, которую изготовляли на перерывах.
Гадалка помогала сделать учебные будни немного веселее, а к игре присоединялись даже учителя.
Елочные украшения из бумаги
На классической новогодней елке традиционно вешали детские бумажные украшения. Одним из таких были фонарики.
Их производили школьники на уроках труда, дома с родителями или вместе с друзьями. Фонарики часто делали разноцветными, добавляя блестки или вырезая узоры, чтобы создать интересные световые эффекты. Несмотря на простоту, они создавали ощущение новогоднего праздника.
А вот изготовление разноцветных цепочек для ожерелья было несколько более сложным процессом.
Ими украшали не только елку, но и помещение. Чем длиннее цепочка — тем интереснее выглядит.
Шкатулки из открыток
Изготовление шкатулок из открыток было подлинным искусством в школах Советского Союза. Открытки укрепляли картоном, после чего вырезали по специальному шаблону и сшивали вручную.
Такие коробочки получались достаточно надежными и, что самое интересное, они всегда были уникальными, ведь каждая была единственной в своем роде!
Хендмейд из пластинок
Виниловая пластинка стала одним из самых простых материалов для творчества. Из них производили панно для настенных часов, а также использовали для декорирования больших предметов, таких как зеркала или постеры.
Изделия из проволоки
Проволока была настоящим источником безграничных возможностей для творчества, и она привлекала внимание как ребят, так и девушек. Из него изготовляли разные украшения: кольца, перстни, цветы, солдатики и фигурки.
Проволоку часто приносили домой или искали на улицах — часто в местах скопления мусора. Оттуда приносили главный атрибут для творчества.
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