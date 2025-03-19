Забытые поделки из СССР: хендмейд детей в школах

Эти школьные поделки стали символом советских будней

В школах Советского Союза уроки трудового обучения были обязательными, а поделки дети создавали из доступных материалов. Наиболее распространены были металл, бумага, подручные средства и т.д.

В этом материале "Телеграф" собрал ТОП изделий.

В 1980-90 годах большинство украинцев не знали о различных видах рукоделия. В то время больше всего ценилась ручная работа, которую в дальнейшем тщательно хранили.

"Гадалка" — школьная игра, которая предусматривала будущее

Простая, но увлекательная игра приобрела особую популярность в советских школах. Девушки и парни "гадали" на бумажной коробке, которую изготовляли на перерывах.

Оригами "гадалка"

Гадалка помогала сделать учебные будни немного веселее, а к игре присоединялись даже учителя.

Елочные украшения из бумаги

На классической новогодней елке традиционно вешали детские бумажные украшения. Одним из таких были фонарики.

Бумажные фонарики

Их производили школьники на уроках труда, дома с родителями или вместе с друзьями. Фонарики часто делали разноцветными, добавляя блестки или вырезая узоры, чтобы создать интересные световые эффекты. Несмотря на простоту, они создавали ощущение новогоднего праздника.

А вот изготовление разноцветных цепочек для ожерелья было несколько более сложным процессом.

Ими украшали не только елку, но и помещение. Чем длиннее цепочка — тем интереснее выглядит.

Шкатулки из открыток

Изготовление шкатулок из открыток было подлинным искусством в школах Советского Союза. Открытки укрепляли картоном, после чего вырезали по специальному шаблону и сшивали вручную.

Шкатулка из открыток

Такие коробочки получались достаточно надежными и, что самое интересное, они всегда были уникальными, ведь каждая была единственной в своем роде!

Хендмейд из пластинок

Виниловая пластинка стала одним из самых простых материалов для творчества. Из них производили панно для настенных часов, а также использовали для декорирования больших предметов, таких как зеркала или постеры.

Изделия из пластинок Изделия из пластинок

Изделия из проволоки

Проволока была настоящим источником безграничных возможностей для творчества, и она привлекала внимание как ребят, так и девушек. Из него изготовляли разные украшения: кольца, перстни, цветы, солдатики и фигурки.

Изделия из проволоки

Проволоку часто приносили домой или искали на улицах — часто в местах скопления мусора. Оттуда приносили главный атрибут для творчества.

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