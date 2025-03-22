Церковный праздник 22 марта: почему сегодня нельзя впадать в уныние

В этот день не стоит вспоминать об умерших злыми словами

В эту субботу, 22 марта, православные христиане и греко-католики чтят память священномученика Василия Анкирского. До того, как Православная церковь Украины перешла на новоюлианский церковный календарь, это событие отмечалось 4 апреля.

Священномученик Василий Анкирский жил в IV веке в городе Анкире (современная Турция). Период его жизни припал на время жестоких преследований христиан со стороны императора Юлиана Отступника, который пытался возродить язычество и уничтожить христианскую веру.

Василий непреклонно был предан Христу и призвал христиан оставаться верными Богу. За это он подвергся жестким пыткам, но даже после этого не отрекся от христианства. В 362 году его казнили, но он остался в памяти Церкви за свой подвиг.

Традиции и приметы 22 марта

Когда-то верили, что в этот день из теплых краев возвращаются жаворонки и приносят тепло. Женщины выпекали обрядовое печенье в форме птиц, символизировавших приход весны. Также наши предки внимательно следили за погодой в этот день, потому что она указывала на будущий урожай.

Какая погода на Василия – такова будет и на Пасху.

Если на небе много звезд – ждите поздней весны.

Если день теплый – лето будет теплым.

Жаворонок высоко летит – весна будет теплой и быстрой.

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Что нельзя делать 22 марта

В этот день следует избегать негативных слов об умерших и нельзя поминать их алкоголем. Церковь не одобряет пышных застолий – на столе должны быть только постные блюда. Нельзя также чрезмерно впадать в уныние или чувствовать безнадежность — поминовение должно быть молитвенным и светлым воспоминанием о родных.

Именины 22 марта

В этот день свои именины отмечают Василий, Дарья, Таисия.

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