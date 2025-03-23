Шикарное поместье под Киевом продают почти за 600 тысяч долларов: в сети и здесь нашли причину для хейта

Больше всего пользователей удивило отсутствие ванных комнат

Купить роскошный двухэтажный дом в элитном поселке Лесники под Киевом можно на 575 тысяч долларов. Впрочем, вместо ожидаемого восторга под осмотром помещения в Facebook волна скепсиса и хейта. Люди не понимают, за что платить такие деньги.

Просторное здание площадью 236 м² с дизайнерским ремонтом, большим двориком, BBQ-зоной, гостевым домиком и даже баней на дровах собрало десятки комментариев — и не все из них одобрены. Больше всего людей удивило отсутствие санузлов в спальнях на втором этаже.

В доме выполнен качественный ремонт, установлена современная мебель и вся необходимая техника. На первом этаже — кухня-гостиная с выходом на террасу, гостевой санузел, прачечная, кабинет и просторная прихожая. Второй этаж включает две спальни с гардеробными, еще одну спальню, общий санузел, балкон и террасу.

На участке расположен отдельный гостевой дом с двумя спальнями, баней на дровах, душевой комнатой и двумя санузлами. Во дворе обустроено озеленение, есть пристройки и инфраструктура для комфортного проживания.

"Одна ванна на 2-м, совковое мышление осталось или так чтобы дешевле было" — возмутился один из комментаторов.

Другая пользовательница добавила: "Зачем такой большой дом, если негде даже посадить деревце и кругом забор, как в тюрьме".

Среди прочего, в комментариях пишут, что дом похож больше на гостиницу, а по такой цене он должен быть с отдельными ванными в каждой комнате и большим участком.

В преимуществах недвижимости указана близость к Киеву, удобная Новообуховская трасса, а также наличие озера, конного клуба, маркетов и частных садов в радиусе нескольких километров. Однако пользователи соцсетей убеждены: цена слишком велика, даже несмотря на локацию и уровень устройства. Кто-то пишет, что подобный дом стоит максимум 200 тысяч долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядит здание предательницы Таисии Повалий. Особняк певицы, вероятно, крутившей роман с Кобзоном, находится среди обычных загородных домов недалеко от Кольцевой дороги Киева.