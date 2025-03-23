Шикарний маєток під Києвом продають за майже 600 тисяч доларів: в мережі й тут знайшли причину для хейту

Найбільше користувачів здивувала відсутність ванних кімнат

Купити розкішний двоповерховий будинок в елітному селищі Лісники, що під Києвом, можна на 575 тисяч доларів. Утім, замість очікуваного захвату, під оглядом приміщення в Facebook — хвиля скепсису та хейту. Люди не розуміють, за що платити такі гроші.

Просторий будинок площею 236 м² із дизайнерським ремонтом, великим двориком, BBQ-зоною, гостьовим будиночком і навіть лазнею на дровах зібрав десятки коментарів — і не всі з них схвальні. Найбільше людей здивувала відсутність санвузлів у спальнях на другому поверсі.

У будинку виконано якісний ремонт, встановлено сучасні меблі та вся необхідна техніка. На першому поверсі — кухня-вітальня з виходом на терасу, гостьовий санвузол, пральня, кабінет і просторий передпокій. Другий поверх включає дві спальні з гардеробними, ще одну спальню, спільний санвузол, балкон і терасу.

На ділянці також розташований окремий гостьовий будинок із двома спальнями, лазнею на дровах, душовою кімнатою та двома санвузлами. У дворі облаштовано озеленення, є прибудови та інфраструктура для комфортного проживання.

"Одна ванна на 2-му, совкове мислення залишилось або так щоб дешевше було" — обурився один із коментаторів.

Інша користувачка додала: "Нащо такий великий будинок, якщо нема навіть де посадити деревце і кругом паркан, як в тюрмі".

Серед іншого, в коментарях пишуть, що будинок схожий більше на готель, а за таку ціну він мав би бути з окремими ванними в кожній кімнаті та більшою ділянкою.

До переваг нерухомості вказано близькість до Києва, зручну Новообухівську трасу, а також наявність озера, кінного клубу, маркетів і приватних садків у радіусі кількох кілометрів. Проте користувачі соцмереж переконані: ціна завелика, навіть попри локацію та рівень облаштування. Хтось пише, що подібний будинок коштує максимум 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд має будинок зрадниці Таїсії Повалій. Особняк співачки, яка, ймовірно, крутила роман з Кобзоном, знаходиться серед звичайних заміських будинків неподалік Кільцевої дороги Києва.