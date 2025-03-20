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Теперь здесь живет посол США, а раньше была богадельня: где увидеть этот 200-летний дом (фото)

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Усадьба Стрельбицкого
Усадьба Стрельбицкого. Фото Коллаж "Телеграф"

Бывший дом известного украинского ювелира Самсона Стрельбицкого пережил пожар 1811 года, был богадельней, а сегодня является резиденцией Посла США в Украине

Среди многих исторических сооружений Киева особое место занимает жилой дом по улице Покровской, 5, построенный в 1808 году. Эта архитектурная достопримечательность эпохи позднего классицизма не только поражает своей элегантностью, но и хранит в себе более двухсотлетнюю историю города.

Историческая ценность дома связана прежде всего с именем Самсона Ивановича Стрельбицкого – выдающегося украинского ювелира, внесшего неоценимый вклад в развитие прикладного искусства Украины конца XVIII – начала XIX века. На днях ученые нашли в провале на столичном Печерске подвалы его мастерских. В этом доме семья жила до 1832 года.

Мастер выполнял заказы для выдающихся святынь Киева – Киево-Печерской лавры и Михайловского Златоверхого монастыря, создавая изысканные серебряные царские врата, оклады икон и другие предметы церковного обихода.

Архитектурная жемчужина Подола

Трехэтажное кирпичное здание с прямоугольным планом и крыльцом является ярким примером классицистической архитектуры начала XIX века. Главный фасад отличается симметричностью и трехдельной композицией, центральной частью которой является величественный портик из сдвоенных колонн тосканского ордера, увенчанный треугольным фронтоном.

Боковые крылья фасада искусно расчленены пилястрами, а антаблемент украшен изысканными триглифами и круглыми медальонами. Здание имеет вальмовую крышу, крытую черепицей, и коридорную двустороннюю планировку, что характерно для жилых домов того периода.

Известные жители и владельцы

После масштабного пожара 1811 года, опустошившего значительную часть Подола, усадьбу передали в аренду под казенную аптеку. Позже, в 1842 году, ее приобрел купец В. Бугаев, а в 1883 году владельцем стал известный киевский благотворитель Михаил Дегтерев.

С именем Михаила Дегтерева связан новый этап в истории здания. Известный меценат, рожденный в Киеве, открыл в этом доме Подольскую богадельню для немощных православных христиан, которая начала свою работу в ноябре 1883 года. Благотворительная деятельность Дегтерева не ограничивалась только этим заведением – оно также основало "Дом для вдов" в 1892 году и финансировало строительство церкви на территории Александровской больницы.

От советских времен до настоящего

Также в усадьбе размещался госпиталь. В 1917 году после революции дом закрыли. В 1928 году усадьбу превратили в коммунальный жилой дом для 25 семей. В 1982 году начата реконструкция. При выполнении этих работ были найдены фрагменты каменной стены, керамические изделия, изделия из стекла, металла, камней. Все это сейчас выставляется в гостиной дома.

Выдающимся событием в новейшей истории дома стали ремонтно-реставрационные работы, проведенные в 1984-85 и 1994-97 годах под руководством архитекторов С. Артюха, В. Отченашко и В. Хромченкова. Благодаря их усилиям здания было возвращено почти первоначальный вид, что позволило сохранить его подлинность.

Сегодня исторический дом на улице Покровской, 5 служит резиденцией Посла США в Украине, сочетая в себе прошлое и настоящее, украинскую историю и международную дипломатию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве шикарное имение графини превратилось в жуткую застенку. В начале XIX века она принадлежала Ульяне Константиновне Веселитской – вдове последнего русского посла в Крымском ханстве.

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#Украина #История #Киев #Подол