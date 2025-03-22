Ряды российских бомжей не пополнил: где сейчас живет беглый Янукович и как выглядит его дом

После бегства в 2014 году "Федорович" ведет роскошную жизнь в РФ

Во время своего президентства Виктор Янукович спокойно жил себе припеваючи в резиденции Межгорье, которая после его побега была национализирована. Сейчас экс-глава государства живет в стране-агрессорше России.

В ночь с 22 на 23 февраля 2014 года Янукович покинул территорию Украины. Уже 28 февраля он выступил с пресс-конференцией в Ростове-на-Дону. "Телеграф" рассказывает, где может обитать "Федорович".

Где живет Виктор Янукович

В ноябре 2023 года украинский прокурор Иван Бабенко рассказал "24 Каналу", что после побега в феврале 2014 года Янукович получил временное убежище в Москве, то есть в микрорайоне Рублевка – в селе Барвиха в элитном доме за 50 миллионов долларов (свыше 2 млрд гривен).

Въезд в дом на Рублевке

В 2017 году появилась информация, что экс-президент уже три года проживает на подмосковной даче в Баковке на ул. Лесной (микрорайон Одинцово), принадлежащей федеральному учреждению "Загородный дом приемов "Русичи" при МВД РФ. На территории находятся 3-этажный особняк площадью более 2 тысяч квадратных метров, бассейн и сауны. Тем временем адвокат "Федоровича" отрицал эту информацию.

Забор госдачи дома приемов "Русичи" (справа)

Въездные ворота в дом приемов "Русичи"

"Адрес, который указывают журналисты (в Баковке) не соответствует действительности. Адрес, который соответствует его месту жительства — это Ростов-на-Дону, ул. Еременко 81. Этот адрес подтвержден, туда много раз ездили журналисты, предоставлены (прокуратуре) все документы", — заявил тогда адвокат. В сети есть информация, что Янукович оттуда переехал к 2019-му году.

Предполагаемый "дворец" Януковича в Ростове

Сейчас беглый президент Украины может проживать в Сочи в одном из лучших охотничьих хозяйств и даже там он "отхватил" под эти цели часть заповедника. Особняк окружен кипарисами и пальмами.

Охотничий особняк в Сочи

Ранее мы писали, где жил первый президент Украины Леонид Кравчук. Также мы писали про дом предателя Николая Азарова в Киеве.