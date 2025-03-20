Будут цвести половину лета: когда высаживать георгины в открытый грунт и как правильно это делать

Главное в этом деле не спешить и дождаться благоприятной погоды

Георгины — удивительные нежные цветы, которые станут украшением любой клумбы. Опытные цветоводы знают, что эти цветы выкапывают на зиму, и потом весной высаживают в грунт. Мы уже рассказывали, нужно ли замачивать семена растений перед посадкой, в сегодня делимся, когда высаживать георгины в грунт.

Эти яркие летние цветы требуют тщательного подбора времени для высадки, особенно если вы планируете, что они зацветут в разгар лета, пишет издание The Spruce, со ссылкой на слова экспертов-цветоводов Деборы Стоун и Дженнифер Гулиции. Главное в этом деле — не спешить, чтобы клубни корней не замерзли в земле и не сгнили от лишней влаги.

Когда сажать георгины для летнего цветения

Время высадки клубней георгин в открытый грунт зависит от погодных условий, говорят эксперты. Общая рекомендация от садоводов — дождаться окончания последних весенних заморозков, чтобы земля хорошо прогрелась и не подвергалась воздействию холодов.

В зависимости от погоды и влажности грунта подходящим временем для высадки георгин может быть конец марта или начало апреля. Однако, не поздно будет посадить клубни в землю и в начале мае.

Эксперт Дебора Стоун напомнила, что время посадки георгин определяет, когда они зацветут.

"Клубням георгин обычно требуется 90 дней, чтобы вырасти и зацвести. Если вы посадите их 1 мая, это значит, что ваша клумба зацветет в августе", — говорит эксперт.

Как правильно сажать клубни георгин

Перед тем, как высадить корни георгин в грунт, нужно помнить, что эти цветы любят слегка кислую, хорошо дренированную, богатую питательными веществами почву. Так что перед посадкой цветов можно удобрить участок с помощью компоста.

"После того, как почва будет удобрена, а угроза заморозков минует, клубни георгин следует высаживать на глубину от 10 до 15 см. Когда они окажутся в земле, забудьте о них на некоторое время", — говорит эксперт Дженнифер Гулиция.

Также она советует не поливать клубни георгин, пока они не вырастут на 20-25 см над землей. Разве что почва будет очень сухой — тогда можно немного полить около высаженных корней георгин.

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