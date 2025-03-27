Церковный праздник 27 марта: почему в этот день нельзя отказывать кому-нибудь в помощи

В этот день не стоит конфликтовать и ругаться

В этот четверг православные христиане и греко-католики чтят память святой мученицы Матроны Солунской. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 9 апреля.

Святая Матрона была рабой иудейки Павтиллы, жены одного из местных военачальников. Несмотря на настойчивые попытки хозяйки заставить ее принять иудаизм, Матрона оставалась верна христианской вере и тайно посещала христианскую церковь. Узнав об этом, Павтилла приказала подвергнуть Матрону пыткам: ее заперли без пищи и воды, избивали, но она не отреклась от веры.

После жестоких пыток Матрона умерла от истощения. Ее тело сбросили с городской стены, но христиане похоронили ее с почестями. Позже епископ Александр Солунский построил храм в ее честь, где были размещены ее мощи, считающиеся чудотворными.

Традиции и приметы 27 марта

Название праздника связано с традицией в этот период отбеливать ткани на снегу, который называли "настом". Считалось, что работа на свежем воздухе способствует очищению не только вещей, но и мыслей.

Если утром выпал иней – ожидается богатый урожай.

Птицы кричат ​​и низко летают — к сухому и жаркому лету.

Утренний туман предвещает прохладный апрель.

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Что нельзя делать 27 марта

Ссориться и ругаться. Возникшие в этот день конфликты могут затянуться надолго или даже стать причиной длительных недоразумений.

Возникшие в этот день конфликты могут затянуться надолго или даже стать причиной длительных недоразумений. Лениться и бездельничать . В этот день следует заниматься домашними делами и не сидеть без дела.

. В этот день следует заниматься домашними делами и не сидеть без дела. Отказывать в помощи. Помощь ближним в этот день считалась особенно важной и благословенной.

Именины 27 марта

В этот день свои именины отмечают Макар, Александр, Иоанн, Павел.

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