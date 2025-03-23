Привет, весенние каникулы 2025! Открытки и красивые пожелания своими словами

Пожелайте своим детям, внукам прекрасных мирных выходных вне школы

Весенние каникулы — это время, когда природа оживает, дни становятся длиннее, а настроение улучшается. Это отличная возможность отдохнуть от учебы, набраться сил и провести время с пользой. Во многих украинских школах каникулы продлятся с 24 по 30 марта.

Многие предпочитают путешествовать в этот период, даже во время войны. Кто-то отправляется в горы, чтобы насладиться последним снегом, а кто-то выбирает остаться в родных стенах, чтобы почувствовать приближение лета: в это время можно гулять в парках, кататься на велосипеде или заниматься любимыми хобби.

Весна — время вдохновения. Главное — провести это время так, чтобы оно запомнилось приятными моментами! "Телеграф" подготовил красивые поздравления с наступлением весенних каникул и пожелания своими словами.

С началом весенних каникул 2025: открытки и проза

Поздравляю с наступлением долгожданных каникул и желаю чудесного времяпровождения, увлекательного и веселого отдыха, приключений и путешествий, забавных историй и красочных эмоций.

Ура! Настали долгожданные каникулы! Желаю провести их весело, ярко и незабываемо. Пусть каждый день каникул дарит тебе положительные эмоции, радостные встречи и искренние улыбки. Желаю потратить это время на то, что ты любишь, и насладиться каждой минутой!

Ура, каникулы! Поздравляю с началом отдыха и желаю чудесно провести это время, ни минуты не скучать, ни секунды не сидеть на месте. Пусть с тобой приключится что-то невероятно интересное, пусть каждый день каникул будет весёлым, крутым, познавательным, ярким и счастливым.

Поздравляю с каникулами. Пусть каждый день отдыха наполнен будет чем-то интересным, веселым, загадочным, увлекательным, чудесным и радостным. Пусть будильник не трезвонит и не зовет на урок звонок, пусть можно будет делать всё, что захочется и при этом никуда не спешить.

Наступило время каникул. Пусть пройдут они в прекрасной атмосфере, в кругу самых близких, в компании лучших друзей. Пусть это время станет полезным, что-то новое узнается, обиды забудутся, а проблемы канут в небытие.

Напомним, что Министерство образования и науки предложило провести весенний отдых с 24 по 30 марта, но окончательное решение принимает каждое учебное заведение индивидуально. Ранее "Телеграф" сообщал, чем "занять" ребенка на каникулах в Киеве, чтобы они не проводили свободное время в гаджетах.