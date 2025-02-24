Отказалась от ярких нарядов и перестала улыбаться: как изменилась Елена Зеленская за 3 года полномасштабной войны

Первая леди стала выбирать темные образы после 24 февраля 2022 года

После начала полномасштабного вторжения россиян первая леди Елена Зеленская, как и ее муж, президент Владимир Зеленский, очень изменилась. Война в стране в значительной степени отразилась на ее внешнем виде.

Большая трансформация Елены Зеленской произошла, когда она стала первой леди. Тогда ее стиль изменился на элегантный и сдержанный: она начала одевать брючные костюмы, блузы, юбки. В то же время, образы женщина дополняла легкими макияжами и укладками. Елена обычно была сдержанной на публичных мероприятиях. В то же время, иногда на ее лице появлялась улыбка, особенно в присутствии мужа, президента Владимира Зеленского.

Елена Зеленская до полномасштабной войны, фото Getty Images

Елена Зеленская в 2020 году, фото Getty Images

Елена и Владимир Зеленские с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, фото Getty Images

После начала полномасштабной войны Елена Зеленская осталась в Украине. Первое время она была с детьми в безопасном месте, ведь семья президента была под прицелом Кремля. Впоследствии Елена продолжила заниматься гуманитарными вопросами, в частности возвращением домой украденных Россией детей и проблемами ментального здоровья украинцев. Также первая леди периодически совершает визиты за границу и выступает на международных форумах.

Зеленская на Саммите Первых Леди и Джентльменов, фото Getty Images

Елена и Владимир Зеленские после начала войны, фото Getty Images

Особой стала речь Елены Зеленской в Конгрессе США в июле 2022 года. Это было первое выступление супруги иностранного лидера, выступавшей в этом законодательном органе. Зеленская попросила дать Украине больше оружия, хотя это было вне протокола. Американские политики хлопали первой леди 30 секунд.

Зеленская выступала в Конгрессе США, фото Getty Images

Также обсуждалась фотография Зеленской, где она сидит на лестнице Офиса Президента с широко расставленными ногами. Фотографию сделала фотография Энни Лейбовиц. Хотя нашлись те, кто критиковал Зеленскую за такую позу, были и те, кто поддержал ее. Некоторые пользователи сети начали флешмоб sit like girl.

Елена Зеленская в офисе президента, фото Vogue

В общем Елена вышла из тени мужа-президента и стала влиятельной фигурой, которая уверенно представляет Украину на международных площадках. Так Елена начала появляться на обложках мировых изданий.

Елена Зеленская появилась на обложке Time, Фото Time

Елена Зеленская на обложке Corriere della Sera, фото Corriere della Sera

Примечательно, что Зеленская после начала большого вторжения россиян стала еще более сдержанной в своих эмоциях. Также в ее глазах появилась глубокая грусть и сожаление из-за преступлений страны-оккупанта против нашего государства. Если до полномасштабной войны Елена обычно одевала светлые наряды, то после ее начала Зеленская чаще появляется в темных образах. Таким образом, первая леди одевается в соответствии с трагическими событиями в стране.

Елена Зеленская после начала полномасштабного вторжения, фото Getty Images

Взгляд Зеленской стал грустным после начала полномасштабной войны, фото Getty Images

Зеленская часто выбирает на мероприятия темные наряды, фото Getty Images

Елена Зеленская сейчас, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой была Елена Зеленская в день свадьбы. В те времена женщина даже не мечтала о славе.