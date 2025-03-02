Ждет тюрьма в Украине, а теперь и в России: где сейчас скандальная Татьяна Монтян

52-летняя предательница Украины неожиданно стала врагом россиян

Прокремлевская пропагандистка Татьяна Монтян стала неугодной россиянам. Адвоката, которая в прошлом защищала украинских активистов, ждут за решеткой не только в ее родной Украине, но и в самой стране-агрессорше.

Монтян стала известна своими украинофобскими и пророссийскими взглядами. "Телеграф" рассказывает, почему ее невзлюбили россияне, где предательница сейчас и как она выглядит.

Татьяну Монтян хотят посадить в РФ

С конца 2024 года перебежчица, которая поддерживает путинский режим и войну России против Украины, стала злить российских пропагандистов своими рассказами о реальной, плачевной ситуации на Донбассе. Кроме того, она не раз обвиняла своих "коллег" в том, что для них война сводится лишь к сводкам. Также Монтян заявляла, что пропагандист Владимир Соловьев и его сторонники "хуже нацистов" и что Россия "кинула" жителей Донбасса.

2 марта украинский блогер Денис Казанский опубликовал пост о том, что из-за его видеообзоров скандальных заявлений пропагандистки "русские хотят посадить Татьяну Монтян".

"Русский неонацист Александр Матюшин обратился к Бастрыкину с требованием отправить Монтян на нары за то, что она озвучивает правду о беспределе в Донецке, которую я потом цитирую на своих ресурсах", — написал Казанский в своем Телеграм-канале. Уточним, что Александр Бастрыкин — председатель Следственного комитета РФ.

Что известно о Татьяна Монтян

Родилась 29 августа 1972 в Керчи. Окончила школу в Херсоне, затем поступила на юридический факультет МГУ. Практику проходила в Московском уголовном розыске.

Татьяна Монтян в молодости

В 1994 году Монтян вернулась в Украину, а в 1995-м переехала в Киев, где начала работать адвокатом, специализируясь на уголовных делах. Первым громким делом стало "дело 9 марта" о протестах "Украина без Кучмы" (2001). Тогда СБУ возбудила дело против 19 активистов. Она не смогла оправдать подзащитных, а против нее самой возбудили дело, закрытое в 2005 году.

Монтян получила известность как общественный деятель: защищала жертв "черных риэлторов", боролась за сохранение архитектурного наследия Киева и против рейдерства. В 2012 году участвовала в выборах в Верховную Раду, где заняла пятое место. Во время кампании она заявляла, что ее партия выступает за права ЛГБТ-сообщества на семью и усыновление. В 2015-м баллотировалась в мэры Киева.

Как Татьяна Монтян стала предательницей

Во время Революции достоинства в 2014 году выступила против свержения Януковича, называя Майдан "олигархическим мятежом", а его участников – "майдаунами". После Евромайдана критиковала новую власть — называла ее "хунтой" и стала появляться на пророссийских пропагандистских каналах.

Известна своей поддержкой сепаратистов ОРДЛО. В 2014 году встречалась с лидером террористической группы "Призрак" Алексеем Мозговым. После этого была внесена в базу "Миротворец".

Монтян с Мозговым, был убит 23 мая 2015 года

В 2016 году ее с мужем не пустили в ЕС, на что Монтян отреагировала угрозами: "Скоро придет Россия, и вас всех повешает на телеграфных столбах".

В 2021 году пришла на парад боевиков "ДНР" в Донецке с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского.

Где сейчас и как выглядит Татьяна Монтян

Вероятно, Монтян живет сейчас на две страны-террористки — Россию и Беларусь. Она дает интервью Z-блогерам и пропутинским журналистам. В октябре 2024 года в Украине лишили перебежчицу права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сейчас выглядит Татьяна Монтян

Напомним, что у предательницы Украины есть четверо сыновей. Ранее "Телеграф" писал, как Монтян отреклась от родного сына, который стал на сторону Украины.