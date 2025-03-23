В Харькове есть свой "Мавзолей", но к покойникам отношение не имеет: как выглядит это здание

Здание полуразрушено

Иногда здания имеют непривычные или причудливые формы. Одним из таких сооружений в Харькове является оригинальный и ныне полуразрушенный торговый центр на Салтовке, которые местные называют "Мавзолей" или "Муравейник".

Ранее "Телеграф" рассказывал историю кафе "Харків’янка", а теперь предлагаем узнать, что из себя представляет харьковский "мавзолей".

В 70-е годы в Харькове активно развивалась торговая инфраструктура, и возникла необходимость в крупных торговых центрах. В проекте застройки Салтовки уже был предусмотрен такой центр, оставался только вопрос о его точном расположении и форме. В итоге решено было возвести многоуровневое здание, способное вместить различные магазины, кафе, парикмахерскую и даже детскую молочную кухню. По задумке, торговый центр должен был стать не только функциональным, но и символом архитектурного прогресса города.

ТЦ-1 на Салтовке, 1985 г. Фото: В.Крюков.

Открытый в 1978 году, он не получил привычного сейчас названия, так как в то время торговые центры обозначались лишь порядковыми номерами в рамках районов. Местные жители закрепили за ним сразу два имени – "Мавзолей" и "Муравейник". Торговый центр действительно напоминал лабиринт с многочисленными ступенями, ведущими на разные уровни.

В советское время в здании находились магазины, предлагавшие широкий ассортимент товаров: продуктовый (сейчас в этом здании располагается спортивный клуб), продовольственный и хозяйственный, а также овощной (впоследствии эту часть занял магазин "Сто пудов"). Кроме того, здесь были парикмахерская, несколько кафе, детская молочная кухня и кулинария.

С течением времени и сменой экономической ситуации "Мавзолей" начал приходить в упадок. После распада СССР появились современные супермаркеты и торговые комплексы, такие как "Караван" и "Дафи", что сделало здание устаревшим и неудобным для ведения бизнеса.

Постепенно магазины начали закрываться, а арендаторы переезжать в более привлекательные места. Стены начали разрушаться, проросли травой, обвалилась облицовка. Вскоре даже государственные учреждения, такие как почта, покинули здание. Оно превратилось в пристанище для беспризорных и постепенно окончательно потеряло свой первоначальный облик.

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