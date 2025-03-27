Времени до конца недели: что нужно успеть посадить в огороде уже сейчас

Независимо от того, опоздали вы с посевом или действуете по плану, этот месяц открывает множество возможностей для выращивания овощей

Март — это идеальное время для начала посева рассады различных овощей и цветов. Но если вы пропустили начало месяца, есть еще пара дней, чтобы наверстать упущенное.

"Телеграф" расскажем о том, какие культуры лучше всего посадить на рассаду до конца марта. И как за ними ухаживать, чтобы получить богатый урожай.

Томаты

В начале марта сажают высокорослые томаты для теплиц. К концу месяца можно посеять остальные сорта томатов для открытого и закрытого грунта. Для ускорения прорастания семена томатов можно прорастить в увлажненной ткани. Это поможет им взойти быстрее и даст им преимущество над другими культурами.

Белокочанная капуста

Для ранних салатов и супов в марте сажают белокочанную капусту. Семена предварительно замачивают на 15-20 часов, чтобы ускорить всхожесть. Рассаду лучше содержать при температуре 15-17°C, чтобы предотвратить вытягивание и сделать ее более крепкой.

Морковь

С середины марта можно начать сажать ранние сорта моркови. Для этого идеально подходят грядки, которые были ранее обогащены перегноем. Создайте глубокие борозды на расстоянии 20 см друг от друга и посыпьте их древесной золой. После этого посейте семена моркови, плотно засыпьте их почвой и увлажните. Этот подход обеспечит моркови оптимальные условия для роста и развития.

Другие овощи

В марте также можно сажать брокколи, цветную капусту, брюссельскую капусту, редис и тыкву. Эти культуры будут радовать вас разнообразием летом.

Уход за Рассадой

Чтобы рассада росла крепкой и здоровой, необходимо соблюдать несколько простых правил:

Полив: почва должна быть умеренно влажной. Избегайте переувлажнения, которое может привести к загниванию корней.

Освещение: большинству растений требуется достаточное количество света. Если вы выращиваете рассаду в помещении, используйте дополнительное освещение.

Температура: оптимальная температура для всходов — 17-20°C. Некоторые культуры, такие как перец и баклажаны, требуют более высокой температуры.

Подкормка: рассаду удобряют минеральными и органическими удобрениями до и после пикировки. Это поможет ей быстрее развиваться и лучше адаптироваться к новым условиям.

Март — это отличное время для начала работы в огороде. Правильно посаженные и ухоженные овощи обеспечат вам богатый урожай летом. Не упустите эту возможность и начните готовить свой сад к новому сезону.

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