Не забудьте про шапки. В Киеве усилится ветер: упадет ли температура

В течение 21-23 марта киевлян ожидает сначала ясная и теплая погода, но потом в город придут облака и ветер

Погода в Киеве радует солнцем и теплом. В конце недели существенных изменений не ожидается, хотя в город придут облака, ветры и небольшое снижение дневной температуры.

Синоптики из Meteofor предупреждают, что в воскресенье в столице будет бушевать свежий-сильный ветер, достигающий 8-11 м/с. Но в пятницу и субботу предполагается только умеренный 6-7 м/с.

Пятница, 21 марта, обещает быть ясной и теплой. Температура в дневное время достигнет +16 градусов, а в ночное время было гораздо холоднее — +3 градуса. Сила ветра в эти сутки не превысит умеренных 7 м/с.

Однако ясная погода изменится уже в субботу, 22 марта. Наибольшая концентрация облаков будет вечером. Осадков не ожидается. Воздух днем прогреется до +15 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются днем — умеренные 6 м/с.

А вот в воскресенье, 23 марта, прогнозируется сплошная облачность, хотя дождей или снега не будет. Показатели на термометрах в этот день зафиксируются около +13 градусов, а ночью — около +4 градусов. Максимальная сила ветра произойдет в течение утра-вечера — свежие сильные 8-11 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что теплая и солнечная погода продержится в Украине недолго, ведь до конца марта она изменится. Синоптики дали прогноз, где будут идти дожди и мокрый снег.