Игрушечная крошка размером с ладошку: в Украине продают декоративную собаку за десятки тысяч гривен (фото)

Маленькая порода, но с характером!

Если вы считаете, что пудели – это исключительно элегантные собачки из парижских кафе, то знакомьтесь: той-пудель! Маленький, умный, игривый и… чуть-чуть звезда, ведь среди собак он – одна из недешевых пород.

В Киевской области предлагают приобрести такого игрушечного пуделя за €1800. В государственной валюте — 77 580 грн. За эти деньги собаку сразу не отдадут, это стоимость под резерв на 1,5 месяца. "Крошка на ладошку" будет чипирована, вакцинирована и с документами.

Объявление о продаже той-пуделя

Что известно о породе той-пуделей

Той-пудели весят от 2,5 до 4,5 кг. Они могут научиться танцевать, приносить тапочки и демонстрировать незаурядный интеллект. Их рост – не более 25 см, что делает их идеальными для жизни даже в небольших квартирах.

Кудрявое счастье

Их шерсть – это сплошное вьющееся наслаждение, которое требует больше ухода, чем волосы некоторых людей. Забыли расчесать? Будьте готовы к превращению собаки в пушистый клубок с собственным мнением.

Той-пудель в игрушечной машинке/ фото из объявления

Той-пудели любят прогулки, умственные игры и должны быть социализированы, иначе рискуете получить четырехлапого "владельца квартиры", который будет контролировать всех в доме. Живут эти малыши от 12 до 15 лет, а если заботиться о них как о королевских особах – могут порадовать вас и до 18!

Ранее Телеграф рассказывал о других малышах, которых можно приобрести за немалые средства. Йоркширский терьер стоит в несколько раз дороже той-пуделя.