Почему в СССР варили капроновые колготки в хлорке, поливали уксусом и разными лекарствами

Такого вы точно не знали

Капроновые колготки в СССР стали настоящей сенсацией, но в то же время и дефицитом. Это заставляло модниц проявлять незаурядную изобретательность. Женщины столкнулись с проблемой их быстрого износа и ограниченного ассортимента, поэтому прибегали к разнообразным экспериментам, чтобы продлить срок службы этого ценного предмета гардероба.

Дефицитное сокровище советской женщины

Первые колготки появились в СССР на рубеже 1950-1960-х годов, когда их начали завозить из Чехословакии под названием "чулочные рейтузы". На чехословацких упаковках была надпись "kalhoty", что в переводе означает "штаны". Сначала их даже называли "калготками" через А, и только позже закрепилось современное название.

Цена на колготки была очень высокой – от 7 до 15 рублей, при средней зарплате рабочего около 100 рублей. Этот аксессуар стал подлинным символом роскоши. Тогда даже ходил анекдот: "Как определить богатую советскую женщину? Это женщина, надевающая под штаны целые колготки".

Домашняя химия для идеального цвета

В начале 1970-х Брестский чулочный комбинат начал снабжать советских женщин отечественными колготками. Однако они были толстые, неэлегантные и выпускались только телесного цвета. Когда в моду вошли белые и черные колготки, женщины прибегали к настоящим химическим экспериментам:

варили колготки в хлорке для отбеливания;

Обрабатывали смесью уксуса, соды и соли;

красили чертежной тушью;

использовали разнообразные лекарства в качестве красителей.

После таких домашних экспериментов колготки часто разлазились или краска стекала под дождем, но модницы не сдавались.

Каждая советская женщина знала несколько секретов, как продлить срок службы драгоценных колготок:

новые колготки советовали на несколько часов положить в холодильник для крепости;

предыдущая стирка в мыльной пене якобы делала их крепче;

в магазинах продавались специальные крючки для поднятия петель;

умелые хозяйки сшивали верх одних колготок с низом других.

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