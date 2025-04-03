Церковный праздник 3 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы не обеднеть

В этот день верующим следует соблюдать некоторые запреты

Сегодня, 3 апреля, православные христиане и греко-католики чтят память преподобного Никиты Исповедника, а также отмечают день памяти иконы Божией Матери "Неувядаемый Цвет". До перехода на новоюлианский церковный календарь этот день приходился на 15 апреля.

Никита Преподобный родился в Вифинской Кесарии в благочестивой семье. Его отец принял монашество после смерти матери, а Никиту воспитывала бабушка. Он избрал путь служить Богу и стал игуменом дикого монастыря. Он активно выступал против ереси в период иконоборчества, за что его преследовали, а затем заключили в тюрьму.

Согласно легендам, Никита имел дар исцеления. Он помогал глухонемым заговорить, а безумным возвращал рассудок. Он умер в 824 году, а его мощи известны чудотворными свойствами.

На иконе "Неувядаемый Цвет" изображена Богородица с младенцем Иисусом. В левой руке она держит цветок. Это символизирует чистоту и непорочность. Верующие обращаются к этой иконе и просят о сохранении целомудрия, исцелении от болезней и семейном счастье.

Икона Божией Матери "Неувядаемый Цвет"

Традиции и приметы 3 апреля

Верующие просят об осуществлении заветных желаний, исцеления и благополучия для семьи. ‚В этот день принято оказывать поддержку больным, сиротам и нуждающимся в помощи, подражая милосердию преподобного Никиты.

дождь в этот день – ждите поздней весны и непогоды;

если на улице солнечно — лето будет жарким;

много березового сока в этот день – ждите дождливого лета;

гроза в этот день — скоро погода испортится.

Фото: freepik

Что нельзя делать 3 апреля

оставлять посуду на ночь не мытой — это может привести к неурядицам дома и финансовой пропасти;

отказывать кому-то в помощи – это противоречит духу милосердия;

заниматься тяжелым физическим трудом — этот день следует посвятить молитвам и духовным размышлениям.

Именины 3 апреля

В этот день свои именины отмечают Феодосия и Никита.

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