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Была худенькая и хрупкая: как Юлия Тимошенко выглядела на собственной свадьбе

Автор
Наталья Дума
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Автор
Мужа Юлии Тимошенко зовут Александр
Мужа Юлии Тимошенко зовут Александр. Фото Коллаж "Телеграфа"

Замуж будущая политик вышла в 19 лет

Бывшая премьер-министр и народная депутат Украины Юлия Тимошенко — не только известный политик, но и жена и мама. Замуж она вышла в 19 лет, а ее муж не публичный человек и всегда был в тени жены. В сети есть кадры со свадьбы государственной деятельницы.

"Телеграф" рассказывает, как выглядела Юлия Тимошенко в день своей свадьбы. Нам также удалось узнать историю ее знакомства с мужем.

Как познакомилась Юлия Тимошенко с будущим мужем

История их знакомства довольно романтична. Юлия Григян (девичья фамилия политика) на летних каникулах во время учебы в университете решила поработать вожатой в пионерском лагере. Там уже работал ее знакомый Александр Тимошенко. Сначала они дружили, а потом такие отношения переросли в искреннюю любовь. Однако летняя романтика не угасла по окончании сезона. Влюбленные решили пожениться.

Юлия Тимошенко с мужем в молодости

В браке Юлия и Александр Тимошенко уже 45 лет. Через год после свадьбы у пары родилась первая и единственная дочь Евгения.

Юлия Тимошенко с мужем Александром

Юлия Тимошенко — свадьба

На свадебных снимках Юлия изображена с пышной прической и в элегантном закрытом платье в пол. На голове была прикреплена длинная фата. Муж, держит любимую на руках. Жених одет классически – черный костюм и белая рубашка. Интересно, что Александр на свадьбе был с густой шевелюрой. Сейчас он лысый.

Юлия Тимошенко свадьба
Юля Тимошенко свадьба

С тех пор Юлия и Александр Тимошенко вместе прошли через многие испытания, но сохраняли крепкие семейные отношения. В 2021 году они отметили 42-ю годовщину свадьбы. Тогда политик мило поздравила мужа с этим событием на своей странице в Facebook. "Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый", — подписала фото Тимошенко.

Юлия Тимошенко с мужем

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни Владимира Кличко. Боксер имел несколько женщин, но в браке был всего один раз.

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#Юлия Тимошенко #Муж #Весілля