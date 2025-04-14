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Уже самое время: какие плодовые деревья и кустарники надо посадить в апреле

Автор
Виктория Козар
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Что посадить на участке в апреле 2025 года
Что посадить на участке в апреле 2025 года. Фото Freepik

Самое время сажать некоторые плодовые кустарники и деревья на участках

После заморозков и снегопада, в Украине снова тепло. Это означает, что можно продолжать работу на участке, в частности, сажать фруктовые деревья и кустарники. Также мы рассказывали, что сделать с картофелем после непогоды.

В общем после заморозков можно начинать сажать плодовые деревья и кусты. Важно, чтобы ночью температура не опускалась ниже нуля. Земля должна быть прогрета по меньшей мере до +5°C, тогда как воздух — от +5° до +15°C. Издание Homes and Gardens подготовило список фруктов, которые можно сажать уже в этом месяце.

Что сажать из фруктов в апреле

  • Яблони можно начинать сажать ранней весной. Главное условие — чтобы почва не была промерзлой и не переувлажненной. Яблоням нужно защищенное от ветра место с хорошо дренированной и плодородной землей.
  • Черника – хороший вариант для посадки в апреле, однако для нее нужна кислая почва. Также следует сажать кусты на расстоянии 1,2-1,5 метров, чтобы они не мешали друг другу. Помните, что чернику нужно периодически подкармливать.
  • Персики любят тепло, поэтому подберите им максимально солнечный участок без сквозняков. Важно, чтобы деревья успели укорениться до начала вегетационного периода. В лунку перед посадкой можно вносить перепревший навоз и компост.
  • Малину сажают на солнечном месте с дренированной землей. Ее высаживают с расстоянием в 30 сантиметров. Также кусты малины можно подвязать, чтобы они быстрее росли.
  • Идеально сажать в апреле клубнику. Ей нужна плодородная почва и солнечный свет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует положить в лунку во время посадки картофеля. Это существенно увеличит урожай.

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#Посадка #Апрель #Кусты #Фруктові дерева