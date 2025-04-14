Уже самое время: какие плодовые деревья и кустарники надо посадить в апреле

Самое время сажать некоторые плодовые кустарники и деревья на участках

После заморозков и снегопада, в Украине снова тепло. Это означает, что можно продолжать работу на участке, в частности, сажать фруктовые деревья и кустарники. Также мы рассказывали, что сделать с картофелем после непогоды.

В общем после заморозков можно начинать сажать плодовые деревья и кусты. Важно, чтобы ночью температура не опускалась ниже нуля. Земля должна быть прогрета по меньшей мере до +5°C, тогда как воздух — от +5° до +15°C. Издание Homes and Gardens подготовило список фруктов, которые можно сажать уже в этом месяце.

Что сажать из фруктов в апреле

Яблони можно начинать сажать ранней весной. Главное условие — чтобы почва не была промерзлой и не переувлажненной. Яблоням нужно защищенное от ветра место с хорошо дренированной и плодородной землей.

можно начинать сажать ранней весной. Главное условие — чтобы почва не была промерзлой и не переувлажненной. Яблоням нужно защищенное от ветра место с хорошо дренированной и плодородной землей. Черника – хороший вариант для посадки в апреле, однако для нее нужна кислая почва. Также следует сажать кусты на расстоянии 1,2-1,5 метров, чтобы они не мешали друг другу. Помните, что чернику нужно периодически подкармливать.

Персики любят тепло, поэтому подберите им максимально солнечный участок без сквозняков. Важно, чтобы деревья успели укорениться до начала вегетационного периода. В лунку перед посадкой можно вносить перепревший навоз и компост.

любят тепло, поэтому подберите им максимально солнечный участок без сквозняков. Важно, чтобы деревья успели укорениться до начала вегетационного периода. В лунку перед посадкой можно вносить перепревший навоз и компост. Малину сажают на солнечном месте с дренированной землей. Ее высаживают с расстоянием в 30 сантиметров. Также кусты малины можно подвязать, чтобы они быстрее росли.

сажают на солнечном месте с дренированной землей. Ее высаживают с расстоянием в 30 сантиметров. Также кусты малины можно подвязать, чтобы они быстрее росли. Идеально сажать в апреле клубнику. Ей нужна плодородная почва и солнечный свет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует положить в лунку во время посадки картофеля. Это существенно увеличит урожай.