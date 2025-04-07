Картофель вырастет гигантским: вот, что нужно положить в лунки во время посадки

Узнайте, чем подкормить картофель во время посадки

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, не требующий много ухода. Некоторые огородники сажают его сейчас, так что следует знать один лайфхак, который поможет получить урожай больше, чем обычно.

Картофель оптимально сажать на дренированной и легкой земле, выбрав солнечный участок. Во время посадки следует положить в лунки удобрения, чтобы картофель рос большим. Издание Actualno рекомендует использовать несколько натуральных средств, которые помогут получить большой урожай.

Луковая шелуха – простое средство, которое остается после очищения овощей. Положите горстки шелухи в лунки и засыпьте их землей.

– простое средство, которое остается после очищения овощей. Положите горстки шелухи в лунки и засыпьте их землей. Древесная зола – действенное средство, которое служит подкормкой для картофеля. Внесите в каждую лунку по 150-200 граммов золы. Сверху засыпаем грунтом.

Куриный помет – тоже действенное средство, которое поможет получить большой урожай картофеля. Однако его не стоит использовать в свежем виде, потому что сожжет картошку. Замочите помет в воде на 3 дня в нескольких литрах воды. После этого заливайте по чуть-чуть в лунки.

– тоже действенное средство, которое поможет получить большой урожай картофеля. Однако его не стоит использовать в свежем виде, потому что сожжет картошку. Замочите помет в воде на 3 дня в нескольких литрах воды. После этого заливайте по чуть-чуть в лунки. Мочевина. Возьмите 25-30 граммов вещества и растворите его в 10 литрах воды. После этого выливайте раствор в ямки.

Возьмите 25-30 граммов вещества и растворите его в 10 литрах воды. После этого выливайте раствор в ямки. Яичная скорлупа – эффективное удобрение для картофеля. Просто измельчите ее и засыпайте в лунки. Результат не заставит ждать.

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