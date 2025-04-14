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Вже саме час: які плодові дерева і кущі треба посадити у квітні

Автор
Вікторія Козар
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Що посадити на ділянці у квітні 2025 року
Що посадити на ділянці у квітні 2025 року. Фото Freepik

Саме час саджати деякі плодові кущі та дерева на ділянках

Після заморозків і снігопаду в Україні знову тепло. Це означає, що можна продовжувати роботу на ділянці, зокрема садити плодові дерева та кущі. Також ми розповідали, що зробити з картоплею після негоди.

Загалом після заморозків можна починати садити фруктові дерева та кущі. Важливо, аби вночі температура не опускалась нижче нуля. Земля має бути прогрітою принаймні до +5°C, тоді як повітря — від +5° до +15°C. Видання Homes and Gardens підготувало перелік фруктів, які можна садити вже цього місяця.

Що садити з фруктів у квітні

  • Яблуні можна починати садити ранньою весною. Головна умова — аби ґрунт не був промерзлий і не перезволожений. Яблуням потрібне захищене від вітру місце, з добре дренованою та родючою землею.
  • Чорниця — хороший варіант для посадки у квітні, однак для неї потрібен кислий ґрунт. Також слід садити кущі на відстані 1,2-1,5 метрів, аби вони не заважали один одному. Пам'ятайте, що чорницю треба періодично підгодовувати.
  • Персики люблять тепло, тому підберіть їм максимально сонячну ділянку та без протягів. Важливо, щоб дерева встигли вкоренитися до початку вегетаційного періоду. У лунку перед посадкою можна вносити перепрілий гній та компост.
  • Малину садять на сонячному місці з дренованою землею. Її висаджуються з відстанню у 30 сантиметрів. Також кущі малини можна підв'язати, аби вони швидше зростали.
  • Ідеально саджати у квітні полуницю. Їй потрібен родючий ґрунт та сонячне світло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто покласти у лунку під час посадки картоплі. Це суттєво збільшить урожай.

Теги:
#Посадка #Квітень #Кущі #Фруктові дерева