Вже саме час: які плодові дерева і кущі треба посадити у квітні
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Саме час саджати деякі плодові кущі та дерева на ділянках
Після заморозків і снігопаду в Україні знову тепло. Це означає, що можна продовжувати роботу на ділянці, зокрема садити плодові дерева та кущі. Також ми розповідали, що зробити з картоплею після негоди.
Загалом після заморозків можна починати садити фруктові дерева та кущі. Важливо, аби вночі температура не опускалась нижче нуля. Земля має бути прогрітою принаймні до +5°C, тоді як повітря — від +5° до +15°C. Видання Homes and Gardens підготувало перелік фруктів, які можна садити вже цього місяця.
Що садити з фруктів у квітні
- Яблуні можна починати садити ранньою весною. Головна умова — аби ґрунт не був промерзлий і не перезволожений. Яблуням потрібне захищене від вітру місце, з добре дренованою та родючою землею.
- Чорниця — хороший варіант для посадки у квітні, однак для неї потрібен кислий ґрунт. Також слід садити кущі на відстані 1,2-1,5 метрів, аби вони не заважали один одному. Пам'ятайте, що чорницю треба періодично підгодовувати.
- Персики люблять тепло, тому підберіть їм максимально сонячну ділянку та без протягів. Важливо, щоб дерева встигли вкоренитися до початку вегетаційного періоду. У лунку перед посадкою можна вносити перепрілий гній та компост.
- Малину садять на сонячному місці з дренованою землею. Її висаджуються з відстанню у 30 сантиметрів. Також кущі малини можна підв'язати, аби вони швидше зростали.
- Ідеально саджати у квітні полуницю. Їй потрібен родючий ґрунт та сонячне світло.
Раніше "Телеграф" розповідав, що варто покласти у лунку під час посадки картоплі. Це суттєво збільшить урожай.