Вже саме час: які плодові дерева і кущі треба посадити у квітні

Саме час саджати деякі плодові кущі та дерева на ділянках

Після заморозків і снігопаду в Україні знову тепло. Це означає, що можна продовжувати роботу на ділянці, зокрема садити плодові дерева та кущі. Також ми розповідали, що зробити з картоплею після негоди.

Загалом після заморозків можна починати садити фруктові дерева та кущі. Важливо, аби вночі температура не опускалась нижче нуля. Земля має бути прогрітою принаймні до +5°C, тоді як повітря — від +5° до +15°C. Видання Homes and Gardens підготувало перелік фруктів, які можна садити вже цього місяця.

Що садити з фруктів у квітні

Яблуні можна починати садити ранньою весною. Головна умова — аби ґрунт не був промерзлий і не перезволожений. Яблуням потрібне захищене від вітру місце, з добре дренованою та родючою землею.

можна починати садити ранньою весною. Головна умова — аби ґрунт не був промерзлий і не перезволожений. Яблуням потрібне захищене від вітру місце, з добре дренованою та родючою землею. Чорниця — хороший варіант для посадки у квітні, однак для неї потрібен кислий ґрунт. Також слід садити кущі на відстані 1,2-1,5 метрів, аби вони не заважали один одному. Пам'ятайте, що чорницю треба періодично підгодовувати.

Персики люблять тепло, тому підберіть їм максимально сонячну ділянку та без протягів. Важливо, щоб дерева встигли вкоренитися до початку вегетаційного періоду. У лунку перед посадкою можна вносити перепрілий гній та компост.

люблять тепло, тому підберіть їм максимально сонячну ділянку та без протягів. Важливо, щоб дерева встигли вкоренитися до початку вегетаційного періоду. У лунку перед посадкою можна вносити перепрілий гній та компост. Малину садять на сонячному місці з дренованою землею. Її висаджуються з відстанню у 30 сантиметрів. Також кущі малини можна підв'язати, аби вони швидше зростали.

садять на сонячному місці з дренованою землею. Її висаджуються з відстанню у 30 сантиметрів. Також кущі малини можна підв'язати, аби вони швидше зростали. Ідеально саджати у квітні полуницю. Їй потрібен родючий ґрунт та сонячне світло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто покласти у лунку під час посадки картоплі. Це суттєво збільшить урожай.