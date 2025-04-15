Супербыстрая глазурь для паски всего из двух ингредиентов: в сети поделились лайфхаком
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Цвет для "верхушки" можете выбрать любой
Пасху в 2025 году украинцы будут праздновать 20 апреля – время, когда кухни наполняются ароматом паски, а каждая хозяйка хочет успеть все и чуть больше. В соцсетях распространяется лайфхак для супербыстрой глазури, которую можно приготовить всего из двух ингредиентов.
Как отмечается для этого, нужно только маршмелоу и вода или лимонный сок. Этим рецептом поделились кондитеры в Instagram.
Чтобы приготовить "ленивую" глазурь для паски, нужно взять 10 зефирок и добавить 1 столовую ложку воды. Ставим это в микроволновку на 5 секунд – маршмелоу должно увеличиться в объеме. Перемешиваем до однородности.
Если что-то не растаяло – ставим еще на 5 секунд. Главное не перегреть, отмечают в сети.
"Масса быстро застывает, работаем быстренько. Если видите, что все слишком липнет, еще немного разыграйте массу, чтобы было удобнее работать", — пишет кондитер.
Декор тоже крепим сразу, пока глазурь не застыла. После стабилизации такая "шапочка" не липнет и не крошится при нарезке, отмечают в соцсети.
Такой же рецепт есть с лимонным соком. К маршмелоу добавляем столовую ложку сока. Процесс приготовления одинаков. Так же разогрейте в микроволновке, размешайте и быстренько украшайте паску.
Еще один плюс этого рецепта – вы можете выбрать цвет для глазури. Например, как на видео: розовую или с персиковым оттенком.
Такой лайфхак уже покорил тысячи пользователей – простой, быстрый и очень эффектный способ подготовить праздничную выпечку даже в последний момент.
Ранее "Телеграф" писал, как спасти подгоревшие паски. В сети поделились интересным способом.