Супербыстрая глазурь для паски всего из двух ингредиентов: в сети поделились лайфхаком

Цвет для "верхушки" можете выбрать любой

Пасху в 2025 году украинцы будут праздновать 20 апреля – время, когда кухни наполняются ароматом паски, а каждая хозяйка хочет успеть все и чуть больше. В соцсетях распространяется лайфхак для супербыстрой глазури, которую можно приготовить всего из двух ингредиентов.

Как отмечается для этого, нужно только маршмелоу и вода или лимонный сок. Этим рецептом поделились кондитеры в Instagram.

Чтобы приготовить "ленивую" глазурь для паски, нужно взять 10 зефирок и добавить 1 столовую ложку воды. Ставим это в микроволновку на 5 секунд – маршмелоу должно увеличиться в объеме. Перемешиваем до однородности.

Если что-то не растаяло – ставим еще на 5 секунд. Главное не перегреть, отмечают в сети.

"Масса быстро застывает, работаем быстренько. Если видите, что все слишком липнет, еще немного разыграйте массу, чтобы было удобнее работать", — пишет кондитер.

Декор тоже крепим сразу, пока глазурь не застыла. После стабилизации такая "шапочка" не липнет и не крошится при нарезке, отмечают в соцсети.

Такой же рецепт есть с лимонным соком. К маршмелоу добавляем столовую ложку сока. Процесс приготовления одинаков. Так же разогрейте в микроволновке, размешайте и быстренько украшайте паску.

Еще один плюс этого рецепта – вы можете выбрать цвет для глазури. Например, как на видео: розовую или с персиковым оттенком.

Такой лайфхак уже покорил тысячи пользователей – простой, быстрый и очень эффектный способ подготовить праздничную выпечку даже в последний момент.

Ранее "Телеграф" писал, как спасти подгоревшие паски. В сети поделились интересным способом.