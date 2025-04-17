Паски не святили? Ходили ли в СССР на Пасху в церковь и как праздновали
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Власть СССР имела антирелигиозные настроения
В Советском Союзе было немало странных традиций и антирелигиозной пропаганды. Однако действительно ли в СССР нельзя было на Пасху ходить в церковь и святить паски.
"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Заметим, что любая религия в советское время пресекалась и искоренялась для усиления власти.
Именно поэтому все привычные для украинцев православные праздники пытались стереть, особенно такие как Рождество и Пасха. Однако властям СССР это удавалось не так умело, как хотелось.
Можно ли было в СССР на Пасху ходить в церковь
Советские власти прямо не запрещали посещение церкви, но они активно не поощряли этого. Люди с активной церковной жизнью, особенно в больших городах, всегда были под "присмотром". В 1920–1930-х годах многие церкви закрывали, священников преследовали, а участие в религиозной жизни считалось идеологически нежелательным.
Но даже такое давление не заставило украинцев отказаться от веры и церкви. Кто-то ходил на тайные ночные службы. В больших городах церковная жизнь контролировалась более тщательно, а вот в селах — нет. Поэтому там богослужения совершались чаще и с соблюдением традиций.
Святили ли куличи в СССР
Хотя и советские власти пытались искоренить религиозные традиции, паски в храмах все же святили. До 60-80-х годов это делали в большинстве своем тайком, а уже впоследствии более открыто. Однако власти СССР пытались пресекать даже само изготовление куличей и пасхальных яиц, поэтому люди скрывали это.
Как праздновали Пасху в СССР
В 1920–1930-х годах была жесточайшая антирелигиозная кампания, поэтому святить паски было очень опасно. Большинство церквей закрыли, а священников — репрессировали. Некоторые святили паски дома тайно без священника.
В 1940–50-х антирелигиозные настроения советской власти стали более мягкими. Церкви открывались снова, и появились пасхальные службы и освящение куличей, но под наблюдением.
В 1960–80-х в СССР придумали новый способ борьбы с религией, она стала не модной. Детям в школах рассказывали, что церковные обычаи и праздники — "предрассудки".
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