Паски не святили? Ходили ли в СССР на Пасху в церковь и как праздновали

Власть СССР имела антирелигиозные настроения

В Советском Союзе было немало странных традиций и антирелигиозной пропаганды. Однако действительно ли в СССР нельзя было на Пасху ходить в церковь и святить паски.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Заметим, что любая религия в советское время пресекалась и искоренялась для усиления власти.

Именно поэтому все привычные для украинцев православные праздники пытались стереть, особенно такие как Рождество и Пасха. Однако властям СССР это удавалось не так умело, как хотелось.

Можно ли было в СССР на Пасху ходить в церковь

Советские власти прямо не запрещали посещение церкви, но они активно не поощряли этого. Люди с активной церковной жизнью, особенно в больших городах, всегда были под "присмотром". В 1920–1930-х годах многие церкви закрывали, священников преследовали, а участие в религиозной жизни считалось идеологически нежелательным.

Но даже такое давление не заставило украинцев отказаться от веры и церкви. Кто-то ходил на тайные ночные службы. В больших городах церковная жизнь контролировалась более тщательно, а вот в селах — нет. Поэтому там богослужения совершались чаще и с соблюдением традиций.

Святили ли куличи в СССР

Хотя и советские власти пытались искоренить религиозные традиции, паски в храмах все же святили. До 60-80-х годов это делали в большинстве своем тайком, а уже впоследствии более открыто. Однако власти СССР пытались пресекать даже само изготовление куличей и пасхальных яиц, поэтому люди скрывали это.

Как праздновали Пасху в СССР

В 1920–1930-х годах была жесточайшая антирелигиозная кампания, поэтому святить паски было очень опасно. Большинство церквей закрыли, а священников — репрессировали. Некоторые святили паски дома тайно без священника.

В 1940–50-х антирелигиозные настроения советской власти стали более мягкими. Церкви открывались снова, и появились пасхальные службы и освящение куличей, но под наблюдением.

В 1960–80-х в СССР придумали новый способ борьбы с религией, она стала не модной. Детям в школах рассказывали, что церковные обычаи и праздники — "предрассудки".

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