Кружил далеко от Днепра: стал известен маршрут дрона, который ударил по электричке (карта)

БПЛА провел много времени над другим областным центром

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Российский беспилотник 29 октября атаковал железнодорожную платформу, где находился пассажирский электропоезд № 866 сообщением Днепр — Запорожье. По предварительным данным, в результате удара погибли 13 человек.

Волонтер из Днепра и основатель мониторингового Telegram-канала Тимофей Потеряйло, известный как Кучер, опубликовал карту полета дрона.

Как видно на карте, БПЛА долго кружил над Запорожьем, после чего двинулся на Кривой Рог. Однако посреди пути сменил курс на Днепр.

Как летел дрон, ударивший по электричке в Днепре. Фото: Тимофей Кучер

По словам Кучера, речь идет о реактивном беспилотнике "Герань-4 Сикер".

"Реактивный БпЛА (Герань-4 Сикер), управлявшийся в реальном времени, целенаправленно ударил по вокзалу города", — рассказал Потеряйло "Телеграфу".

Что известно о российском дроне "Герань-4 Сикер"

"Герань-4" – российский реактивный ударный беспилотник, который РФ начала применять в 2026 году. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, аппарат имеет турбореактивный двигатель, позволяющий развивать скорость до 450 км/ч, а дальность его полета составляет до 770 км. Беспилотник может нести боевую часть массой до 90 кг.

По объяснению советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, опция "Сикер" может устанавливаться на разные версии "Гераней" — от второй до четвертой.

Такой дрон имеет несколько камер, работающих в разных режимах, а также Mesh-модем, через который оператор может управлять аппаратом.

Главная особенность "Сикера" — система автоматического распознавания и захвата цели с последующей наводкой. Для этого используются алгоритмы машинного зрения на базе микрокомпьютера Raspberry Pi.

По словам эксперта, после захвата цели беспилотник может продолжать наведение на нее автоматически, даже без дальнейшего участия оператора.

"Если пилот "Сикера", например, захватывает в цель локомотив с расстояния километр, то маломощная система радиоэлектронной борьбы на локомотиве не защитит его. Алгоритмы машинного зрения доведут "Сикер" до цели без участия оператора", — пояснил Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дрон-убийца "Гераней" уже испугал россиян.