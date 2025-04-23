В медцентре "Дім Метеликів" открыли новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины

Проект полностью благотворительный, а все услуги и проживание – бесплатные

Новое паллиативное отделение для самых уязвимых детей Украины открыли в медицинском центре "Дім Метеликів" Міста Добра. Здесь круглосуточное лечение и уход получают дети, нуждающиеся в квалифицированной паллиативной помощи, респираторной поддержке и уходе.

Врачи говорят – здесь самые уязвимые дети страны: это значит, что у большинства нет дома и близких, кто-то их потерял из-за войны, а кто-то никогда и не имел. Но у каждого из них – неизлечимый диагноз. Они нуждаются в профессиональном и трепетном уходе, которого до сих пор не имели – их эвакуировали сюда из государственных больниц, детских домов и даже подвальных помещений, которые служили бомбоубежищами, – то есть из условий, в которых невозможно качественно заботиться о ребенке с неизлечимым диагнозом. Помощь здесь получают и одинокие матери, воспитывающие детей с инвалидностью, – физическая реабилитация, массажи, психологическая поддержка, обучение и все, что может поддержать такую женщину, дает Місто Добра. Для кого это последняя соломинка для спасения: финансового, ментального и физического.

В медицинском центре "Дім Метеликів" уже фукционировало крупнейшее в Украине паллиативное отделение, однако ежедневно количество запросов о помощи растет. Поэтому команда очень нуждалась в расширении возможностей. Особенность нового отделения – кровати респираторной поддержки. Заведующая отделением Наталья Попадюк рассказывает:

"Это чрезвычайно большой шаг, потому что, к сожалению, таких детей, нуждающихся в респираторной поддержке, очень много. Они нуждаются в поддержке респираторной функции с помощью аппарата ИВЛ. Это их жизнь. И мы были первопроходцами в этом, мы сидели с командой и думали, какое оборудование нам нужно, чтобы обеспечивать 100% помощь детям по всем аспектам. И сколько нам нужно врачей штата. Это все было действительно нелегко, потому что когда уже есть аналоги, удобнее, потому что можно скопировать и работать по этому принципу. Когда впервые, это все с нуля, это все наши наработки и опыт".

"Теперь команда сможет оказать помощь еще большему количеству детей, а особенно тем, кто имеет хроническую респираторную недостаточность. Наша бригада на собственной скорой эвакуирует детей с тяжелыми патологиями со всех уголков Украины. Мы выезжаем в опасные регионы, прифронтовые зоны и детские дома. персонала, который будет ежедневно бороться за их жизнь", – говорит Денис Колюбакин, медицинский директор "Дому Метеликів".

Медицинский центр "Дім Метеликів" Міста Добра – единственное в Украине заведение, в котором объединили крупнейшее детское паллиативное отделение, а также реабилитацию для самых уязвимых детей страны. Проект полностью благотворительный, а все услуги и проживание – бесплатные. Все: оборудование, строительство, коммунальные услуги, медикаменты, питание, зарплаты команды медиков и нянь, которые заботятся о детях круглосуточно, и каждая маленькая деталь – все это поддержка социально ответственных организаций и благотворителей, которых здесь называют Волшебниками.

В медицинском центре "Дім Метеликів" Міста Добра помогают самым уязвимым детям из опасных регионов Украины, сиротам, нуждающимся в медицинской заботе, матерям, воспитывающим детей с паллиативным статусом. Одна из них – Татьяна. Когда-то она была счастливой матерью сына-дзюдоиста, но после несчастного случая, когда ее сын спас тонущего друга ценой своего здоровья, их жизнь безвозвратно изменилась. Теперь их дом – "Дім Метеликів" Міста Добра. Сергей был 15 минут под водой, не дышал, потом 15 минут продолжалась реабилитация "скорой", клетки его мозга не могут работать так, как раньше. Из-за длительной гипоксии все конечности мальчика парализованы, добавляется также судорожный синдром, развились эпилепсия. Им негде жить и лечиться, их дом разрушила война. А Сережа зависит от нескольких аппаратов жизнедеятельности, он постоянно на противосудорожной терапии. Сергей получает в "Домі Метеликів" всю необходимую медицинскую помощь, а Татьяна в Місті Добра находит силы и поддержку: она прошла обучение в академии шитья "Мама шьет", получает психологическую и физическую реабилитацию и всю необходимую поддержку, в которой нуждается.

"Также один из детей здесь – Вова. Был здоровым ребёнком. Николаев. Прилет ракеты. Травма: перелом костей, перелом основания черепа. Отец погиб на войне. Сейчас у Вовы в мире есть поддержка и забота только от "Дому Метеликів" Міста Добра. Ради таких "Метеликів" мы живем круглосуточно тем, чтобы сделать для них максимум и добавить в их детство больше жизни", – говорит основательница "Дому Метеликів" Міста Добра Марта Левченко.

"Новое отделение рассчитано на 13 маленьких пациентов. Всего в "Домі Метеликів" около 60 детей. 90% из них — сироты. Мы обеспечиваем их качественным круглосуточным лечением и максимальной заботой, на которую мы только способны. Наша задача – сделать жизнь каждого ребенка без боли и дискофморта, оказать максимальную заботу. Такую помощь дети с паллиативными диагнозами могут получить только в нашем медицинском центре", – говорит Денис Колюбакин.

Стерильные боксы укомплектованы новейшим оборудованием, спасающим маленькие жизни. А квалифицированная команда работает не только по современным нормам оказания медицинской помощи, но и лечит детей своей заботой, заботой и любовью.

"В новом отделении работают анестезиологи, педиатр, врач физической и реабилитационной медицины, психолог, медицинские и младшие медсестры. Дети, которые попадают в наш медицинский центр, по большей части, в запущенном состоянии. Они не имели возможности получать надлежащий уход и квалифицированное медицинское сопровождение. Особенно мы говорим сейчас о детях, у которых есть хроническая респираторная недостаточность, обуславливающая другие патологии.Этих детей нужно дообследовать и качественно лечить их основные заболевания и сопутствующие состояния", – говорит анестезиолог Роман Ткачук.

Комплексную реабилитацию по индивидуальным планам здесь получают 25 детей с инвалидностью. Это физическая, медикаментозная, психологическая реабилитация и канисцерапия. Дети, несмотря на свой диагноз, могут полноценно учиться, максимально развиваться для того, чтобы получить весь спектр заботы и поддержки, которых были лишены ранее. Для дошкольников работает проект "Освітній Метелик" для того, чтобы каждый имел образовательные возможности и педагогов, а проект "Дбайливий Метелик" научит мам детей с паллиативным статусом ухаживать за детьми с учетом их медицинских нужд.

Основала "Дім Метеликів", как и все 6 корпусов Міста Добра, Марта Левченко: здесь комплексная поддержка женщин с детьми, эвакуированных сирот, бабушек, которые вынуждены были покинуть родной дом из-за войны, собачек, которые были травмированы и сейчас исцеляются и ищут семьи. Марта каждый день ищет возможности для поддержки "Дому Метеликів", ведь каждый день здесь – это о спасении жизней, и остановиться просто невозможно.

"Ежедневно наш "Дім Метеликів" наполняется детьми, которые здесь начинают свою новую историю, учатся доверять взрослым, верить в безоговорочную любовь, выбирать то, что по душе, гулять в чудесном саду, слушать сказки, музыку и удивительные истории нянь-фей. Они становятся у нас видимыми во всех смыслах. Они видят любовь в нас, а взрослые наконец-то видят любовь в них. "Дім Метеликів" – абсолютно уникальное место в Украине, которое стало домом для тяжелобольных детей, детей, имеющих инвалидность и которым некуда идти… детей, которым просто как воздух необходима любовь – это самое первое и самое ценное. Конечно, вместе с качественным медицинским уходом, который воплощает наша необыкновенная команда. Ведь это невероятное счастье – наблюдать, как раньше "невидимые" дети становятся самыми любимыми и важными. Как они расцветают под солнцем безусловной любви, объединяя вокруг себя самых светлых людей, меняя мир навсегда".

Детям "Дім Метеликів" Міста Добра нужна поддержка во всем: от оборудования и медикаментов до оплаты зарплат нянь и открытия новых возможностей. Присоединиться к команде волшебников может каждый:

https://misto-dobra.com.ua/holovna/donate/

Карта Приват: 5218572224997655

Монобанка "Дім Метеликів" https:// send.monobank.ua/jar/3PKon9Ffsf

PayPal: cityofgoodnessukr@gmail.com

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