Можете втратити удачу та добробут у Світлу суботу: що категорично не можна робити 26 квітня

Слід прислухатися до головних традицій та заборон цього дня

Сьогодні, 26 квітня, відзначається Світла субота, яка є кінцевим днем Світлої седмиці — тижня радості та урочистостей після свята Великодня. Цього року воно випало на 20 квітня, а наступного місяця віряни святкуватимуть Вознесіння Господнє.

"Телеграф" вирішив нагадати про значення Світлої суботи, а також розповісти про головні заборони та традиції цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Що можна робити 26 квітня у Світлу суботу:

Сьогодні, 26 квітня, слід відвідати богослужіння, оскільки цей день є духовним завершенням Світлого тижня;

Цього дня важливо надавати допомогу та підтримку нужденним, займатися благодійними справами;

Цей день не для важкої фізичної праці. Можна відпочивати, гуляти, проводити час із сім’єю, зміцнюючи ваші вузи;

Що можна і не можна робити 26 квітня

Що не можна робити 26 квітня у Світлу суботу:

У Світлу суботу не можна лаятись, з’ясовувати стосунки, тримати образи. Інакше сварки можуть надовго затягнутися;

Цього дня не можна копати, будувати, білити та виконувати іншу рутинну чи важку роботу;

Не можна плакати, скаржитися на життя або занурюватись у тугу. Цей день вважається продовженням Великодня – тижня світла та радості;

Згідно з народними прикметами, у Світлу Суботу не слід прибирати та мити підлогу в домі, щоб не позбутися удачі та добробуту;

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