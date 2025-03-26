Сотни лет стоит на болотистой местности: как раньше выглядел самый старый рынок Харькова

Рынки и базары всегда играли важную роль в жизни городов. Они не только обеспечивали жителей товарами, но и становились местом встреч, обмена новостями и культурного взаимодействия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Конном рынке в Харькове, а теперь предлагаем узнать историю самого старого рынка города – Благовещенского, который теперь называется Центральный.

До 1832 года жители Харькова приобретали товары на Лопанском базаре, который располагался под Университетской горкой, а крупнейший розничный рынок находился на Михайловской площади. По информации otkudarodom.ua, в 1832 году, во время визита в Харьков, император Николай I распорядился превратить Михайловскую площадь в парадную зону, а торговлю перенести на Благовещенскую площадь, которая на тот момент пустовала.

Вид на Благовещенский базар, начало ХХ ст.

Город построил деревянные лавки, но они оказались неудобными для торговцев – теснота и сложные условия затрудняли работу. Уже в 1834 году для расширения рынка городская дума приобрела Дунинскую леваду, выходившую к реке Лопань. Место было болотистым, но его постепенно засыпали строительным мусором, камнем и песком, подняв уровень земли почти на 6 метров.

Благовещенский собор

В 1835 году составили план обустройства Благовещенского рынка, где должны были появиться торговые ряды. Первые каменные лавки построила жена коммерции советника Екатерина Ипатьевна Кузина, и в 1840 году рынок ожил – торговцы начали переезжать сюда с деревянных лавок. В дальнейшем Кузина продолжила строительство и создала целый квартал Суздальских рядов у Благовещенской церкви, скупая и перестраивая здания.

В 1848 году генерал-губернатор Сергей Кокошкин распорядился перевести оптовую торговлю за реку Лопань. В это же время городская дума разрешила мелким торговцам строить на рынке собственные деревянные лавки, освободив их на 4 года от сбора.

Толкучий рынок, где продавали товары с рук, был перенесен на Благовещенскую площадь в 1837 году. Здесь можно было купить как новые, так и подержанные вещи. Рядом находились мастерские портных, которые быстро переделывали одежду, и цирюльни, где можно было привести себя в порядок. В 1887 году городская дума решила переместить "толкучку" на место старых железных рядов, что вызвало протест со стороны торговцев.

Благовещенский базар, 1915 год

В конце XIX века от Благовещенского базара ходили экипажи, напоминающие дилижансы, перевозившие женщин с базара в городские предместья. Зимой их заменяли большие сани-омнибусы. В 1909 году рядом с рынком проложили трамвайную линию.

10 июня 1912 года началось строительство крытого рынка по проекту архитектора Сергея Загоскина. Он был открыт в 1915 году и стал украшением Благовещенского базара.

Покупатели на Благбазе, 1920 год

Во время Второй мировой войны Благовещенский рынок сильно пострадал: были разрушены крытая часть и Бурсацкий мост. В послевоенные годы рынок восстанавливали, а в 1970-х здесь появилась автостанция. В советское время рынок расширялся, появились Красные и Суздальские ряды. В 1975 году на его территории открыли станцию метро, что потребовало укрепления конструкции из-за болотистой местности Лопани.

В 2010-х годах территорию рынка вновь расширили, убрав одну из трамвайных линий. В 2018 году на рынке установили памятник продавщице семечек, который стал популярным среди туристов.

Памятник торговке семечками на Центральном рынке

За свою долгую историю рынок сменил несколько названий, побывав Коммунальным и Центральным. Сегодня он остается важным торговым местом в городе.