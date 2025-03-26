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Сотни лет стоит на болотистой местности: как раньше выглядел самый старый рынок Харькова

Автор
Наталья Граковская
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Центральный рынок в Харькове, который ранее назывался Благовещенским базаром
Центральный рынок в Харькове, который ранее назывался Благовещенским базаром. Фото Wikipedia, открытые источники, коллаж "Телеграф"

Рынки и базары всегда играли важную роль в жизни городов. Они не только обеспечивали жителей товарами, но и становились местом встреч, обмена новостями и культурного взаимодействия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о Конном рынке в Харькове, а теперь предлагаем узнать историю самого старого рынка города – Благовещенского, который теперь называется Центральный.

До 1832 года жители Харькова приобретали товары на Лопанском базаре, который располагался под Университетской горкой, а крупнейший розничный рынок находился на Михайловской площади. По информации otkudarodom.ua, в 1832 году, во время визита в Харьков, император Николай I распорядился превратить Михайловскую площадь в парадную зону, а торговлю перенести на Благовещенскую площадь, которая на тот момент пустовала.

Благовещенский базар Харьков старые фото
Вид на Благовещенский базар, начало ХХ ст.

Город построил деревянные лавки, но они оказались неудобными для торговцев – теснота и сложные условия затрудняли работу. Уже в 1834 году для расширения рынка городская дума приобрела Дунинскую леваду, выходившую к реке Лопань. Место было болотистым, но его постепенно засыпали строительным мусором, камнем и песком, подняв уровень земли почти на 6 метров.

Благовещенский собор старые фото Харьков
Благовещенский собор

В 1835 году составили план обустройства Благовещенского рынка, где должны были появиться торговые ряды. Первые каменные лавки построила жена коммерции советника Екатерина Ипатьевна Кузина, и в 1840 году рынок ожил – торговцы начали переезжать сюда с деревянных лавок. В дальнейшем Кузина продолжила строительство и создала целый квартал Суздальских рядов у Благовещенской церкви, скупая и перестраивая здания.

В 1848 году генерал-губернатор Сергей Кокошкин распорядился перевести оптовую торговлю за реку Лопань. В это же время городская дума разрешила мелким торговцам строить на рынке собственные деревянные лавки, освободив их на 4 года от сбора.

Толкучий рынок, где продавали товары с рук, был перенесен на Благовещенскую площадь в 1837 году. Здесь можно было купить как новые, так и подержанные вещи. Рядом находились мастерские портных, которые быстро переделывали одежду, и цирюльни, где можно было привести себя в порядок. В 1887 году городская дума решила переместить "толкучку" на место старых железных рядов, что вызвало протест со стороны торговцев.

Благовещенский базар, 1915 год Харьков
Благовещенский базар, 1915 год

В конце XIX века от Благовещенского базара ходили экипажи, напоминающие дилижансы, перевозившие женщин с базара в городские предместья. Зимой их заменяли большие сани-омнибусы. В 1909 году рядом с рынком проложили трамвайную линию.

10 июня 1912 года началось строительство крытого рынка по проекту архитектора Сергея Загоскина. Он был открыт в 1915 году и стал украшением Благовещенского базара.

Благбаз Харьков 1920 год фото
Покупатели на Благбазе, 1920 год

Во время Второй мировой войны Благовещенский рынок сильно пострадал: были разрушены крытая часть и Бурсацкий мост. В послевоенные годы рынок восстанавливали, а в 1970-х здесь появилась автостанция. В советское время рынок расширялся, появились Красные и Суздальские ряды. В 1975 году на его территории открыли станцию метро, что потребовало укрепления конструкции из-за болотистой местности Лопани.

В 2010-х годах территорию рынка вновь расширили, убрав одну из трамвайных линий. В 2018 году на рынке установили памятник продавщице семечек, который стал популярным среди туристов.

Памятник торговке семечками Центральный рынок Харьков
Памятник торговке семечками на Центральном рынке

За свою долгую историю рынок сменил несколько названий, побывав Коммунальным и Центральным. Сегодня он остается важным торговым местом в городе.

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#Харьков #Рынки #Ретро #Старые фото #Базары