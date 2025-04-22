Это оскорбляет память усопших: что нельзя делать на кладбище в поминальные дни

Есть ряд традиций и запретов, которых следует придерживаться

На девятый день после Пасхи в Украине отмечается Радоница ("Проводы" или "Гробки"). В этот особый день люди посещают могилы своих близких, чтобы почтить их память и разделить с ними радость Воскресения Христова. На Радоницу принято посещать храм и молиться о душах усопших.

"Телеграф" решил напомнить, что нельзя приносить и делать на кладбищах в поминальные дни. Считается, что такими действиями можно оскорбить память усопших.

Что нельзя делать на кладбище на Радоницу

В поминальные дни следует почтить память близких, но важно помнить, что для покоя души усопшего, в первую очередь, важна искренняя молитва и теплые слова. Но некоторые люди продолжают обычай, восходящий к языческим временам, когда на могилах родственников устраивали поминальную трапезу.

Но церковь такую традицию не одобряет, поскольку кладбище является местом тишины, молитвы и покоя. Запрет распространяется не только на еду, но и на распитие спиртных напитков. Считается, что подобные действия могут оскорбить память усопших.

Что нельзя делать на кладбище на Радоницу

Кроме того, в поминальные дни на кладбищах нельзя громко смеяться, разговаривать и выяснять отношения. Нельзя на могилах близких злословить и плохо выражаться о покойниках. Любые конфликты здесь считаются неуважением к усопшим.

Также верующие говорят, что нельзя оборачиваться, покидая кладбище. В народе говорили, что есть опасность увлечь за собой душу усопшего.

Вместо этого, чтобы почтить память родственников, следует взять на кладбище свечи, угощения, крашенки и паски. Нужно помолиться и тепло вспомнить дорогих вашему сердцу людей.

"Телеграф" писал ранее, как не разгневать души умерших в поминальные дни 2025. Есть семь народных примет.