На кладбище в поминальные дни принято носить особенное блюдо: зачем и как его приготовить

Приготовление традиционного колива почти идентично с рецептом кутьи

Одним из блюд, которое готовится в поминальные дни, является коливо. Его обычно делают как кутью, поливая сверху сиропом из меда или сахара, а в середине изюмом выстраивают форму креста.

Кандидат богословских наук, преподаватель ЛПБА, протоиерей Иван Голубь рассказал, что символизирует данное блюдо. Об этом пишет T1.ua.

"Зерно, из которого варится коливо, является символом жизни, которая возрождается, когда зерно кладут в землю. Сахар или мед, которые добавляют в поминальное блюдо, – это символ сладкой загробной жизни", — отмечает Голубь.

То есть, как говорит протоиерей, коливо является видимым выражением уверенности живых в бессмертии усопших, в их воскресении и блаженной вечной жизни, которую даровал нам Господь наш Иисус Христос.

Еще при язычестве хозяйка, кроме колива, в эти дни готовила блюда, которые особенно любили умершие при жизни. Затем еду сносили на кладбище, между могилами стелили скатерти и делились между собой блюдами. Среди них были кныши, пироги, а также новая порция пасхальных яиц.

Как готовить коливо

Приготовление традиционного колива почти идентично с рецептом кутьи. Однако коливо является менее сладким.

Его готовят из вареного (пропаренного) зерна пшеницы. Но в современных рецептах его заменяет рис с изюмом. Иногда в кашу добавляют круглые маленькие конфеты.

Заливается коливо подслащенной водой, медом или посыпается сахаром. В прошлом к ​​блюду могли добавляться орехи, сушеные сливы, маслины, сушеные съедобные корни.

Пшеничное коливо

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли оставить еду у могилы близкого в поминальный день.