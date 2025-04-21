Будут цвести до морозов: какие растения посадить на кладбище

Эти растения не нуждаются в значительном уходе

В некоторых областях Украины поминальные дни называют Гробки или Проводы. Они приходятся на девятый день после Пасхи. К этому дню христиане ухаживают за могилами своих родных и близких, в частности, вырывают сухую траву, сорняки и садят цветы.

Эксперт по растениеводству Елена Самойлюк поделилась в комментарии телеканала "Киев 24", что лучший вариант — сажать многолетние растения на кладбище. Они будут цвести в течение нескольких лет. В то же время такие растения не нуждаются в большом уходе.

Одним из самых популярных многолетников является алисум. Это растение напоминает разрастающийся коврик. Алисум может быть белым, розовым. Он хорошо растет на сухих участках и его нельзя часто поливать.

Алисум, фото "Аграрии вместе"

Удачными вариантами для посадки на кладбище является абриета или тымьян ползучий. Они хорошо цветут и не нуждаются в значительном уходе.

Обриета, фото "Декоративные растения"

Тымьян ползучий, фото Botanic Market

Портулак – еще одно популярное растение, которое часто сажают на могилах. Его преимущество в том, что такое растение цветет до морозов. Портулак ежегодно размножается и не требует значительного внимания.

Портулак, фото из сети

Хорошей идеей будет посадить суккулентное растение — седум. Ему также характерен самосев. Достаточно раз посадить, а затем растение будет размножаться самостоятельно. Седум способен заполнять все пространство красивым цветением.

Седум, фото из сети

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