Что делать с нарциссами после цветения и почему не нужно завязывать их листья

Чтобы нарциссы завели в следующем сезоне, нужно учитывать один важный нюанс

Нарциссы — чудесные цветы, которые символизируют приход весны. Они радуют своим цветением после первого серьезного потепления. Однако цветут недолго — через неделю две многие цветочники задаются вопросом, а что же делать с нарциссами после цветения.

"Телеграф" расскажет, как ухаживать за цветами после того, как цветение увяло, и почему нельзя связывать листья нарциссов сразу после цветения.

Что делать с нарциссами, когда они отцветут?

Некоторые цветоводы по незнанию, сразу после цветения начинают связывать кусты нарциссов, пишет Express. Этому есть объяснение — связанные листья куста нарциссов выглядят более аккуратно на клумбе после того, как заканчивается цветение.

Однако делать так не стоит — это вредит растению и может негативно сказаться на цветении в следующем сезоне. Эксперты советуют оставить в покое кусты нарциссов на 6 недель после цветения.

Единственное, что действительно нужно сделать, это сорвать высохшие соцветия сразу после цветения. Таким образом растение не будет тратить энергию на формирования семян и дальнейшее увядание каждого цветка.

Также не рекомендуется срезать листья нарциссов под корень после цветения. Оставьте цветам время на то, чтобы продолжить фотосинтез и напитать луковицы в земле полезными веществами. Так ваши нарциссы точно будут достаточно сильными и здоровыми, чтобы зацвести следующей весной.

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