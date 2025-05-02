От капустянки и других вредителей: чем обработать рассаду капусты перед посадкой в открытый грунт

Чтобы спасти свой будущий урожай, обработайте капусту еще на этапе рассады

Наступил май, а значит совсем скоро огородники приступят к посадке рассады капусты в открытый грунт. Чтобы не потерять урожай из-за вредителей, рассаду рекомендуют обрабатывать перед посадкой.

Проблему вредителей капусты опытные огородники обсудили в Facebook-сообществе "Сад. Город. Теплиця". Там же поделились советами, как и какими препаратами обрабатывать рассаду перед посадкой.

Как выяснилось, одними из главных вредителей белокочанной являются капустянка и капустная муха. А бороться с ними можно, как народными методами, так и специальными химическими средствами.

Одна из пользовательниц советует поливать лунки под капусту раствором с нашатырным спиртом. Нужно разбавить в 10 литрах воды 10 миллилитров нашатыря и налить в каждую лунку по поллитра перед посадкой капусты. Такая обработка лунок поможет бороться со многими вредителями.

Еще один народный метод — посыпать пеплом почву под капустой. Однако эффективнее будет использовать это и с другими покупными средствами.

Среди самых распространенных препаратов для обработки рассады капусты, пользователи сообщества называют: "Актара", "Антихрущ", "Этноцид", "Энжио". Перед использованием стоит почитать инструкцию с дозировками.

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