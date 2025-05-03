lifecell обвинили из-за тарифа: как оправдался оператор
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Тариф имеет три стоимости – от чего они зависят
Мобильных операторов, в частности lifecell, в последнее время критикуют из-за введения дополнительных услуг и роста стоимости тарифов. Однако некоторые моменты удивили пользователей еще больше.
Юрий Вовкотруб обратил внимание, что до авторизации и после нее стоимость тарифа "Макси" была разной. "Хитрый маркетинговый ход или мошенничество?", — спрашивает мужчина в Facebook и приводит снимки экрана в подтверждение своих слов.
В lifecell уже отреагировали на вопросы пользователя. Они отметили, что стоимость может изменяться из-за идентификации личности. Стоимость 300 грн стандарта, при авторизации по номеру, не идентифицированному/персонифицированному. Соответственно, 250 грн — если он таков. Речь идет о привязке номера к паспортным данным или при переходе с контракта на устный договор.
У тарифного плана "Макси" есть еще одна цена 190 грн на 4 недели. Он действует для тех, кто перенес номер.
Отметим, что именно тарифный план "Макси" является альтернативой, когда старый тариф закрывают. На него переводят абонентов, давая около 10 дней возможности перейти на другой тариф с "Макси".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что акция "Счастливый" день от Киевстара продлена еще как минимум на 14 дней. Это дает возможность почти бесплатного пользования интернет-соединением.