lifecell обвинили из-за тарифа: как оправдался оператор

Тариф имеет три стоимости – от чего они зависят

Мобильных операторов, в частности lifecell, в последнее время критикуют из-за введения дополнительных услуг и роста стоимости тарифов. Однако некоторые моменты удивили пользователей еще больше.

Юрий Вовкотруб обратил внимание, что до авторизации и после нее стоимость тарифа "Макси" была разной. "Хитрый маркетинговый ход или мошенничество?", — спрашивает мужчина в Facebook и приводит снимки экрана в подтверждение своих слов.

Разница в стоимости тарифа "Макси" от lifecell

В lifecell уже отреагировали на вопросы пользователя. Они отметили, что стоимость может изменяться из-за идентификации личности. Стоимость 300 грн стандарта, при авторизации по номеру, не идентифицированному/персонифицированному. Соответственно, 250 грн — если он таков. Речь идет о привязке номера к паспортным данным или при переходе с контракта на устный договор.

У тарифного плана "Макси" есть еще одна цена 190 грн на 4 недели. Он действует для тех, кто перенес номер.

Подробная информация о тарифе "Макси"

Отметим, что именно тарифный план "Макси" является альтернативой, когда старый тариф закрывают. На него переводят абонентов, давая около 10 дней возможности перейти на другой тариф с "Макси".

Тариф lifecell закрывается

Ранее "Телеграф" рассказывал, что акция "Счастливый" день от Киевстара продлена еще как минимум на 14 дней. Это дает возможность почти бесплатного пользования интернет-соединением.