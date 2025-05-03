Гороскоп на 4 мая: настоящее удовольствие у Раков, серьезный прорыв у Дев

Хороший день, но запаситесь терпением, чтобы не наломать дров

Не все из нас в трудные времена могут положиться на надежных людей. "Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 4 мая, и рассказывает, как провести это воскресенье с уверенностью в себе даже при малейших непредвиденных ситуациях.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Идеальное время для старта новых дел. Главное — сохранять терпение и не спешить. Если планы вдруг изменятся, лучше действовать по наитию. В делах и в любви интуиция будет вашим верным помощником.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Будьте внимательны к правилам — даже незначительное нарушение, например, на дороге, может привести к штрафам и другим неприятным последствиям. В личной жизни завтра все будет спокойно. День для общения с близкими друзьями, семьей и второй половинкой.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Отличный день для домашних дел — можно заняться уборкой, мелким ремонтом или другими хозяйственными задачами. Тем, кто проводит день в душном офисе, нужно найти время для прогулок на свежем воздухе. Благоприятно время для уединения, рутинной работы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Займитесь тем, что приносит настоящее удовольствие. Это поможет сохранить хорошее настроение. Также старайтесь прислушиваться к мнению друзей, избегать одиночества и полагаться на поддержку близких.

Лев (23 июля — 23 августа)

Это день повышенной уязвимости, когда важно внимательно прислушиваться к словам окружающих — в них может скрываться полезная информация. Избегайте крайностей, боритесь с ленью и не позволяйте негативу взять верх.

Дева (24 августа — 23 сентября)

День может принести трудности в привычных делах: даже мелкие отклонения способны повлиять на вашу способность адекватно оценивать ситуацию. Однако в новых начинаниях есть шанс на серьезный прорыв.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Посвятите время укреплению семейных отношений — сходите с детьми в необычное место, устройте романтический вечер с партнером или навестите родных. На работе лучше заняться рутинными задачами, потому что вероятность больших успехов завтра будет невелика.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Вас ждут интересные знакомства и приятные новости. Сохраняйте позитивный настрой на протяжении всего дня и не придавайте значения мелким неприятностям. Сконцентрируйтесь на настоящем моменте.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Прислушайтесь к своему эмоциональному состоянию. Если чувствуете внутреннее напряжение, постарайтесь устранить эти барьеры. Искусство поможет восстановить внутреннюю гармонию: чтение, музыка или творчество станут отличными помощниками.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Многие завтра окажутся на распутье. Временная пауза может затронуть личные инициативы и коллективные проекты. Лучше не начинать новых дел и с осторожностью относиться ко всей информации.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Ключевую роль в это воскресенье сыграет порядок — особенно внутренний. Приведение мыслей в гармонию поможет яснее видеть цели. Постарайтесь найти время для анализа прошлого опыта и планирования будущего.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Хороший день для поездок и командировок. Особенно повезет тем, кто много времени проводит за рулем. Также это отличное время для обучения.