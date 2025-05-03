Гороскоп на 4 травня: справжнє задоволення у Раків, серйозний прорив у Дів

Хороший день, але запасіться терпінням, щоб не наламати дров

Не всі із нас у важкі часи можуть покластися на надійних людей. "Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 4 травня, і розповідає, як провести цю неділю з упевненістю в собі навіть за найменших непередбачених ситуацій.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ідеальний час для запуску нових справ. Головне – зберігати терпіння та не поспішати. Якщо плани раптом зміняться, краще діяти за натхненням. У справах і любові інтуїція буде вашим вірним помічником.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Будьте уважними до правил — навіть незначне порушення, наприклад, на дорозі, може призвести до штрафів та інших неприємних наслідків. В особистому житті завтра все буде спокійно. День для спілкування з близькими друзями, родиною та другою половинкою.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Відмінний день для домашніх справ – можна зайнятися прибиранням, дрібним ремонтом чи іншими господарськими завданнями. Тим, хто проводить день у задушливому офісі, потрібно знайти час для прогулянок на свіжому повітрі. Сприятливий час для усамітнення, рутинної роботи.

Рак (22 червня — 22 липня)

Займіться тим, що приносить справжнє задоволення. Це допоможе зберегти гарний настрій. Також намагайтеся прислухатися до думки друзів, уникати самотності та покладатися на підтримку близьких.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Це день підвищеної вразливості, коли важливо уважно прислухатися до слів оточуючих — у них може бути корисна інформація. Уникайте крайнощів, боріться з лінощами та не дозволяйте негативу взяти гору.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День може принести труднощі у звичних справах: навіть дрібні відхилення здатні вплинути на вашу здатність адекватно оцінювати ситуацію. Однак у нових починаннях є шанс на серйозний прорив.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Присвятіть час зміцненню сімейних стосунків — сходіть із дітьми у незвичайне місце, влаштуйте романтичний вечір із партнером чи відвідайте рідних. На роботі краще зайнятися рутинними завданнями, тому що ймовірність великих успіхів завтра буде невеликою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На вас чекають цікаві знайомства та приємні новини. Зберігайте позитивний настрій протягом усього дня та не надавайте значення дрібним неприємностям. Сконцентруйтеся на справжньому моменті.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Прислухайтеся до свого емоційного стану. Якщо ви відчуваєте внутрішню напругу, постарайтеся усунути ці бар’єри. Мистецтво допоможе відновити внутрішню гармонію: читання, музика чи творчість стануть чудовими помічниками.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Багато хто завтра опиниться на роздоріжжі. Тимчасова пауза може торкнутися особистих ініціатив та колективних проєктів. Краще не починати нових справ і обережно ставитися до всієї інформації.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ключову роль цієї неділі відіграє порядок — особливо внутрішній. Приведення думок у гармонію допоможе ясніше бачити цілі. Постарайтеся знайти час для аналізу минулого досвіду та планування майбутнього.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Гарний день для поїздок та відряджень. Особливо пощастить тим, хто багато часу проводить за кермом. Також це чудовий час для навчання.