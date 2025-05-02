Аквапарк среди Карпат: где объединить горы и водные развлечения (фото, видео)

День активного отдыха на воде можно включить в программу в горах

Горы — это не только о лыжах и пеших путешествиях. Рядом со тропами для путешественников и городами с интересной архитектурой — настоящий активный отдых на воде. Аквапарки на западе Украины есть не только в городах, но и курортах. Их расположение рядом с горными видами делает отдых еще более особенным – купаетесь в бассейне, а перед вами – Карпаты.

"Телеграф" выбрал три интересных варианта, куда стоит заглянуть как с детьми, так и вдвоем. Также в курортных городках есть меньшие аквазоны с горками.

Аквапарк Mavka в Буковеле, с. Поляница, Ивано-Франковская область

Новейший аквапарк в нашем списке. Тематический аквапарк Mavka сделали по лицензии анимационного фильма "Мавка. Лесная песня", так что антураж и названия здесь соответствующие.

Работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Прокатиться можно с 7 горок, для самых маленьких (рост до 140 см) — есть горка "Жабокиць". Также есть горки с эффектом VR, экстремальный спуск, имитация реки и т.д. Отдельно есть зоны SPA, панорамные бассейны, лавка и кафе. Создавали его в соответствии с требованиями инклюзивности, так что гостям с проблемами доступности здесь должно быть удобно.

Цены Mavka 2025

Дети до 110 см посещают аквапарк бесплатно. До 140 см стандартный тариф на весь день – 1550 грн, на 4 часа – 1200 грн.

Для взрослых стандарт на весь день – 2200 грн, с зоной SPA – 3200 грн, на 4 часа – 1700 и 2700 грн соответственно.

Акционный тариф с 20 по 22 для детей 700 грн, для взрослых – 1000 грн.

Цены в аквапарке Mavka

Аквапарк "Карпатия", Мукачево, Закарпатская область

Аквапарк " Карпатия " позиционирует себя как самый большой аквапарк на западе Украины и может похвастаться 11 бассейнами, из которых три — термальные. Особенности комплекса – волновой бассейн 40×40 м, бассейн-река, проходящий через всю территорию и 4 водяные горки (доступны со 130 см роста). Для детей — два бассейна для всех возрастов с игровой зоной. Для отдыха – spa-зона, на территории также есть бистро с европейской кухней.

Бассейны для самых маленьких посетителей

Цены "Карпатия" 2025

Для детей до 130 см – посещение бесплатное.

Тариф в будни:

базовый на 2 часа — 350 грн, на весь день — 500 грн

детский до 13 лет — 200 грн/300 грн.

Тариф по выходным:

базовый на 2 часа — 450 грн, на весь день — 800 грн

детский до 13 лет — 250 грн/350 грн.

Цены в аквапарке Карпатия

Аквапарк "Косино", Косонь, Закарпатская область

Аквапарк "Косино" расположен среди 200-летней дубовой рощи. Он интересен крупнейшим в Украине аттракционом "Бассейн Волна", имитирующим морские волны, две высокие экстрагорки высотой 15 м и длиной 135 м, три экстремальные горки до 130 м, а также 10 современных горок общей протяженностью более 500 м.

Цены "Косино" 2025

Дети до 150 см посещают аквапарк бесплатно. Взрослые за 3 часа – 700 грн, весь день – 1200 грн. Для участников боевых действий и групп посетителей – скидки. Также действуют абонементы.

Цены в аквапарке "Термальные воды "Косино"

"Летний пакет" в Косино

Ранее "Телеграф" рассказывал о романтическом туннеле любви в Клевани. Там можно не только сделать интересные фото, но и увидеть, как человек изменяет окружающий мир.