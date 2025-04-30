Кристально чистая вода, форель и медведи: сколько стоит и как можно отдохнуть на Синевире

Место завораживает чистым водоемом, в котором плавает форель

Украина имеет уникальные места отдыха, которые завораживают своей красотой: горами, морями, озерами и парками. Одним из популярных дендропарков является "Софиевка" Черкасской области, но менее красивое озеро — Синевир на Закарпатье.

"Телеграф" расскажет, что можно увидеть на озере Синевир, как туда добраться и где переночевать.

Что известно об озере Синевир

Озеро Синевир считают сердцем украинских Карпат за его красивые природные пейзажи. Его называют Морским Оком за кристальную чистоту. Озеро расположено на высоте 998 метров и является самым большим в этой местности.

Озеро Синевир находится на высоте почти 1000 метров, фото из сети

Синевир относится к одноимённому национальному природному парку, поэтому здесь действуют определенные ограничения. В частности, на территории озера запрещено купаться. Это позволяет сохранять первоначальную чистоту водоема. Также здесь нельзя ловить рыбу, вырубать деревья и устраивать пикники. Таким образом место остается тихим и спокойным.

На озере Синевир нельзя купаться, фото из сети

Отдых на Синевире предполагает прогулки вдоль озера, у которого растут старые елки. Некоторым из них насчитывается уже 160 лет. И хоть покупаться в озере не получится, в нем можно увидеть красочную форель.

У озера проложены тропы, есть деревянные перила и скамейки, где можно отдохнуть и сделать фотографии. На Синевире водятся европейский олень, горная косуля, медведь, барсук, волк, рысь, лиса. А у берега можно увидеть 90 видов уникальных растений, которые занесены в Красную книгу Украины.

На Синевире водятся разные животные, фото Lviv weekend

Также на озере действуют экскурсии, на которых вам расскажут об истории Синевира и легендах, связанных с этим местом. Вход на озеро платный: для детей — 30 гривен, для взрослых — 60. Если добираться на территорию собственным транспортом, придется заплатить 220 гривен, а микроавтобусом до 8 человек — 350.

Недалеко от Синевира также действует Реабилитационный центр бурых медведей. Там ухаживают за животными, которых спасли из сложных условий. Туда может попасть каждый желающий, понаблюдать за медведями, покормить их и сделать фотографии.

Как добраться на Синевир

Удобнее всего — ехать на озеро собственным транспортом, ведь это один из немногих способов остановиться неподалеку от этого места. Определенную часть дороги придется идти пешком, ведь Синевир находится под охраной ЮНЕСКО.

К озеру ведет трасса Киев-Львов-Чоп. Тогда в селе Нижние Ворота нужно повернуть в сторону поселка Воловец. С него нужно проехать около 40 километров до Межгорья, а после — до села Синевирская Поляна.

Синевирская Поляна, фото "Карпатиум"

В Синевир едут и поездом. Из областных центров, например, Киев, Одесса, Харьков, Львов, курсируют рейсы до станции Воловец. Оттуда можно добраться автобусом в село Синевирская Поляна.

Также можно выбрать удобные туры. Они сопровождаются специальными программами, во время которых можно узнать больше о Синевире. В таком случае вас довезут практически до самого озера.

Где переночевать на Синевире

У самого озера вам не получится остановиться, потому что здесь нельзя раскладывать палатки. Переночевать можно в селе Синевирская Поляна. Дешевле всего остановиться в частных усадьбах, где жилье стартует от 300-400 гривен с человека без питания.

В Синевирской Поляне можно переночевать за 300 гривен за ночь, фото ua.igotoworld.com

За комфортные условия в гостинице придется заплатить дороже. Так, за двухместный номер нужно отдать минимум 700 гривен в сутки. А отдельный коттедж обойдется вам в 1500-2000 гривен в сутки.

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